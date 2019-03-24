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سياسة

تعرف على أكثر 15 حاكما حاليا بقاءً في السلطة

24/3/2019

نشر موقع أكسيوس الأمريكي قائمة بأكثر 15 حاكما حاليا بقاء في المنصب.

تعرف عليهم:
  • تيودور اوبيانغ مباسوغو (رئيس غينيا الاستوائية 39 عاما).
  • بول بيا (رئيس الكاميرون 36 عاما).
  • هون سين (رئيس وزراء كمبوديا 34 عاما).
  • يوري موسيفيني (رئيس أوغندا 33 عاما).
  • علي خامنئي المرشد الأعلى (إيران 29 عاما).
  • عمر البشير (رئيس السودان 29 عاما).
  • إدريس ديبي (رئيس تشاد 28 عاما).
  • نور سلطان نزارباييف (رئيس كازاخستان 28 عاما- استقال مؤخرا)
  • أسياس أفورقي (رئيس إريتريا 27 عاما).
  • إمام علي رحمن (رئيس طاجيكستان 26 عاما).
  • ألكسندر لوكاشينكو (رئيس روسيا البيضاء 24 عاما).
  • ديني ساسو نيغيسو (رئيس جمهورية الكونغو 21 عاما).
  • عبد العزيز بوتفليقة (رئيس الجزائر 19 عاما).
  • إسماعيل عمر جيله (رئيس جيبوتي 19 عاما).
  • فلاديمير بوتين (رئيس روسيا 18 عاما).
نقاط بشأن القائمة:
  • القائمة تعتمد على فترة الحكم الحالية ولا تتضمن الفترات السابقة، لذا لا تضم على سبيل المثال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من 22 عاما.
  • لم يتم احتساب بعض السنوات لدى عدد من المسؤولين والحكام، مثل نزارباييف الذي حكم كازاخستان لعامين قبل حصول البلاد على الاستقلال من الاتحاد السوفيتي.
  • لم تتضمن القائمة الدول متناهية الصغر، مثل جزر ساموا، كما لم تشمل القائمة السلاطين والملوك والأمراء والأباطرة.
المصدر : أكسيوس
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