تعرف على أكثر 15 حاكما حاليا بقاءً في السلطة

نشر موقع أكسيوس الأمريكي قائمة بأكثر 15 حاكما حاليا بقاء في المنصب.
تعرف عليهم:
- تيودور اوبيانغ مباسوغو (رئيس غينيا الاستوائية 39 عاما).
- بول بيا (رئيس الكاميرون 36 عاما).
- هون سين (رئيس وزراء كمبوديا 34 عاما).
- يوري موسيفيني (رئيس أوغندا 33 عاما).
- علي خامنئي المرشد الأعلى (إيران 29 عاما).
- عمر البشير (رئيس السودان 29 عاما).
- إدريس ديبي (رئيس تشاد 28 عاما).
- نور سلطان نزارباييف (رئيس كازاخستان 28 عاما- استقال مؤخرا)
- أسياس أفورقي (رئيس إريتريا 27 عاما).
- إمام علي رحمن (رئيس طاجيكستان 26 عاما).
- ألكسندر لوكاشينكو (رئيس روسيا البيضاء 24 عاما).
- ديني ساسو نيغيسو (رئيس جمهورية الكونغو 21 عاما).
- عبد العزيز بوتفليقة (رئيس الجزائر 19 عاما).
- إسماعيل عمر جيله (رئيس جيبوتي 19 عاما).
- فلاديمير بوتين (رئيس روسيا 18 عاما).
نقاط بشأن القائمة:
- القائمة تعتمد على فترة الحكم الحالية ولا تتضمن الفترات السابقة، لذا لا تضم على سبيل المثال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من 22 عاما.
- لم يتم احتساب بعض السنوات لدى عدد من المسؤولين والحكام، مثل نزارباييف الذي حكم كازاخستان لعامين قبل حصول البلاد على الاستقلال من الاتحاد السوفيتي.
- لم تتضمن القائمة الدول متناهية الصغر، مثل جزر ساموا، كما لم تشمل القائمة السلاطين والملوك والأمراء والأباطرة.