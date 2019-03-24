بغداد: شيخ الأزهر يرغب بزيارة النجف الأشرف

أعرب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أمس الأحد، عن رغبته بزيارة مدينة "النجف الأشرف" في العراق، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.

والأزهر هو أحد أبرز رموز المذهب السُني، فيما يوجد في النجف مقر المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني، إضافة إلى مراقد أئمة ومرجعيات شيعية.

التفاصيل:

خلال لقاء جمع الطيب وعبد المهدي في القاهرة، أشاد الأخير بـ "بروح الاعتدال والوسطية لعلماء الدين الأفاضل من مختلف الطوائف".

أضاف عبد المهدي أن "العراق يسير على الطريق الصحيح، رغم كل الصعوبات التي تواجهه، واستطاع بوحدة شعبه دحر "تنظيم الدولة" وكان للمرجعية الدينية الدور الكبير في الوحدة الوطنية وحفظ السلم الأهلي"، وفقا للبيان.

تابع عبد المهدي: "الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الوحدة بين أبناء الشعب العراقي، وإقامة علاقات مع جميع الدول العربية ودول الجوار، ومحاربة الفقر والجهل والتخلف، وتحقيق النهوض الاقتصادي والإعمار الذي يتطلع إليه جميع العراقيين".

ذكر البيان العراقي أن شيخ الأزهر أعرب عن "رغبته بزيارة العراق ومدينة النجف الأشرف، وعن سروره للتطور الذي يشهده العراق، ووحدة شعبه وانتصاره على الإرهاب".

أردف الطيب بقوله إن "الروابط القوية تستدعي توحيد دولنا وشعوبنا وتجاوز كل الخلافات وإحراز تقدم لصالح الشعوب المسلمة والبشرية جمعاء".

ووصل عبد المهدي إلى القاهرة، السبت الماضي، في زيارة رسمية تستغرق يومين.