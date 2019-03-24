القحطاني ليس منهم: "رويترز" تكشف تفاصيل محاكمة قتلة خاشقجي

قالت مصادر إن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني الذي أقيل من منصبه بسبب قتل جمال خاشقجي ليس من بين 11 مشتبها بهم تجرى محاكمتهم في جلسات سرية رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة.

التفاصيل:

حسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، الأحد، فإن سبعة مصادر مطلعة على سير المحاكمة لكنها لم تحضر أية جلسات قالت إن القحطاني ليس من بين المتهمين الذين تجري محاكمتهم ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ يناير/ كانون الثاني.

مصدران من المخابرات بالمنطقة قالا لرويترز بعد أسابيع من الجريمة إن القحطاني أشرف على قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله بإصدار الأوامر عبر سكايب لفريق مؤلف من عناصر في أجهزة الأمن والمخابرات.

المصادر السبعة أضافت لرويترز أن العسيري من بين من تجري محاكمتهم.

ثلاثة مصادر ذكرت أن العقيد ماهر مطرب، مساعد القحطاني لأمن المعلومات والذي كان المفاوض الرئيسي داخل القنصلية، وخبير الطب الشرعي صلاح الطبيقي يمثلان أيضا للمحاكمة بين المتهمين وقد يواجهان عقوبة الإعدام.

المصادر أضافت أن المتهمين يتلقون المشورة القانونية ودافعوا عن أنفسهم في المحكمة بالقول إنهم لم يتعمدوا قتل خاشقجي أو إنهم كانوا ينفذون الأوامر الصادرة لهم فحسب.

لم يتضح ما هي الأدلة التي تم تقديمها في المحكمة، وإن كانت هناك أدلة مقدمة من الأساس.

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي

مسؤول تركي كبير قال إن أنقرة زودت السعودية بكل المعلومات الضرورية إلا أن التعاون لم يكن متبادلا. وتريد تركيا من الرياض الإجابة على أسئلة تشمل مكان جثة خاشقجي وأسماء السعوديين الذين يمثلون للمحاكمة في الرياض.

ثلاثة مصادر قالت إن ممثلا عن أسرة خاشقجي حضر جلسة واحدة على الأقل ليطلب الاطلاع على المعلومات الجديدة في تحقيق النائب العام في دور القحطاني ويطلب تقديمه للمحاكمة.

مصادر غربية وعربية وسعودية على صلة بالديوان الملكي السعودي كانت قد قالت لرويترز في يناير/ كانون الثاني إن القحطاني لا يزال يتمتع بنفوذ ضمن الدائرة المقربة من ولي العهد.

مسؤول سعودي نفى وقتها أن يكون القحطاني مستمرا في ممارسة أي دور في الديوان الملكي، وقال إنه لم يقم بأي عمل منذ عزله ولا يزال رهن التحقيق وممنوعا من السفر.

لم تسمح السلطات بحضور المحاكمة إلا لعدد من الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا الذين عادة يتم استدعاؤهم قبل فترة وجيزة جدا من الجلسة ولا يُسمح لهم باصطحاب مترجمين.

لم يرد مكتب النائب العام ولا المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا القحطاني أو العسيري على طلبات بالتعليق. ولم يتسن الوصول لمطرب ولا الطبيقي أو أي عضو في فريق الدفاع عنهما.

خلفيات:

سعود القحطاني، المستشار سابقا بالديوان الملكي السعودي