الشرطة المغربية تستخدم خراطيم المياه لتفريق احتجاج لمدرسين

استخدمت الشرطة المغربية خراطيم المياه لتفريق آلاف من المدرسين الشبان الذين كانوا يحتجون في العاصمة الرباط للمطالبة بتحسين أوضاع العمل.

التفاصيل:

الشرطة كانت تحاول إنهاء تجمع ما يقدر بنحو 15 ألف مدرس أمام البرلمان وهم يهتفون "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".

المحتجون كانوا يعتزمون قضاء الليل أمام البرلمان قبل مظاهرة أكبر دعت إليها أحزاب معارضة يسارية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني.

المتظاهرون، الذين احتشدوا بعد الظهر بالآلاف وتراوحت أعمارهم بين 20 و30 عاماً وارتدى قسم منهم سترات بيضاء حاملين على ظهورهم حقائب صغيرة، بدؤوا تحرّكهم عصر السبت بمسيرة جابت شوارع العاصمة بهدوء على وقع هتافات بينها "الشعب يريد إلغاء نظام التعاقد" و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".

مع هبوط الليل أضاء المتظاهرون شاشات هواتفهم المحمولة وأشعل بعضهم شموعاً قبل أن يقيموا مخيّماً للاعتصام أمام مبنى البرلمان.

قوات الأمن حاولت إقناع المتظاهرين بالعدول عن الاعتصام، ولكن بعد انهيار المفاوضات بين الضباط والمدرسين من أجل مغادرة المكان، بدأت الشرطة في تفريقهم بالقوة مستخدمة الهراوات وخراطيم المياه.

مدرسون قالوا إن السلطات عرضت إرسال حافلات لنقلهم إلى بيوتهم.

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