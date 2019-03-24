الجامعة العربية: عودة سوريا غير مدرجة على جدول قمة تونس

أكد السفير محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية أن عودة سوريا للجامعة "غير مدرجة حتى الآن" على جدول أعمال القمة العربية التي ستعقد في تونس نهاية مارس/آذار الجاري.

التفاصيل:

عفيفي قال في مؤتمر صحفي: "حتى الآن، موضوع عودة سوريا غير مدرج على جدول الأعمال ولم يطرحه أي طرف بشكل رسمي".

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أعلن في السادس من الشهر الجاري في ختام الدورة الـ151 للمجلس الوزاري للجامعة العربية في القاهرة أن موضوع مشاركة سوريا المحتملة في القمة العربية المقبلة في تونس "لم يطرح على الإطلاق" خلال الاجتماعات.

موقف تونس

تؤيد تونس الدولة المضيفة للقمة عودة سوريا الى الجامعة.

في يناير/ كانون الثاني، قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن "المكان الطبيعي" لسوريا هو داخل جامعة الدول العربية.

انقسام

أبو الغيط : لم نرصد توافقا عربيا يسمح بعودة سوريا للجامعة العربية (رويتز)

يدور جدل حاليا بشأن عودة سوريا خصوصا مع تعزز جانب سلطات دمشق والانتصارات العسكرية لجيش النظام السوري الذي استطاع استعادة مناطق كبيرة من المعارضين بدعم من حليفيه الروسي والإيراني.

هناك انقسام بين الدول العربية في هذا الشأن، حيث دعا العراق ولبنان إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في ديسمبر/كانون الأول 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.

الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي قال في مؤتمر صحفي في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي إنه "لا يوجد توافق عربي حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية".

عروبة الجولان

فيما يتعلق بالجولان السوري، شدد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، الأحد، على أن "القمم العربية تؤكد دوماً في قراراتها على عروبة الجولان السوري المحتل".

جاءت هذه التصريحات ردا على أسئلة الصحفيين حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، في تغريدة على تويتر أن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

يشكل تصريح ترمب قطيعة مع السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عقود في الشرق الأوسط ومع إجماع دولي قائم منذ زمن.

عفيفي قال "من الممكن في ضوء التطور الأخير الذي حدث أن تطلب دولة عربية إضافة جديد إلى مشروع القرار الخاص بالجولان بناء على ما يستجد".

نددت الجامعة العربية ودول عربية بإعلان ترمب مؤكدة أن "الجولان أرض سورية محتلة".

الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط قال مساء الخميس إن "التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية والتي تمهد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي".

أبو الغيط أكد أن "الجولان هو أرضٌ سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي".

عفيفي أوضح أن "الأزمة السورية" مدرجة على جدول أعمال القمة مع قضايا أخرى أبرزها "القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية في السودان والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية والتدخل التركي في شمال العراق والاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية".

عفيفي أشار أن هناك بندا يتعلق بالنازحين في الدول العربية وخصوصا العراقيين تم إدراجه بناء على طلب العراق.

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