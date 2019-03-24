إسرائيل: ترمب يوقع غدا قرار سيادتنا على الجولان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيوقع قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان وذلك خلال لقاء سيجمعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإثنين في واشنطن.

التفاصيل:

القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، كتب على موقع تويتر، الأحد، "سيوقع الرئيس ترمب غدا بحضور رئيس الوزراء نتنياهو قرارا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

يبدأ نتنياهو، الإثنين، زيارة لواشنطن تستمر يومين، يجتمع خلالها مع ترمب، ويشارك في المؤتمر السنوي للجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).

ترمب كان قد صرح الخميس الماضي أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة ذات الموقع الاستراتيجي والتي احتلتها إسرائيل من سوريا خلال حرب 1967.

لم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كان سيفعل ذلك حقا، أو متى سيتخذ خطوة فعلية تترجم موقفه.

هدية لنتنياهو

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ فترة طويلة للحصول على هذا الاعتراف، ورأى محللون أن تصريح ترمب عبر تويتر هو بمثابة هدية لحملة نتنياهو الانتخابية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل/نيسان.

يخوض نتنياهو معركة صعبة في مواجهة التحالف الوسطي "أبيض وأزرق" برئاسة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس ووزير المال السابق يئير لابيد.

خلفيات:

ترمب قال عبر تويتر الخميس الماضي، إنه "حان الوقت بعد 52 عاما، أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل، وللاستقرار الإقليمي".

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019