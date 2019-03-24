أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية إسلامية حتى قيام الساعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسطنبول هي حلم الصحابي أبو أيوب الأنصاري ووصية السلطان محمد الفاتح وخدمتها شرف عظيم لحزب "العدالة والتنمية"، الذي يتزعمه.
تصريح أردوغان جاء في تغريدة نشرها على "تويتر" الأحد، عقب التجمع الجماهير الحاشد لـ"تحالف الشعب"، الذي شارك فيه ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، بميدان "يني قابي" في إسطنبول.
Bu şehir, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz davamız, aşkımız, sevdamız, hayalimiz, duamız, her şeyimizdir. pic.twitter.com/mDRJdde2Vf
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 24, 2019
İstanbul'dayız. #İstanbuldaCumhurİttifakı https://t.co/edexOCXI7q
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 24, 2019
أردوغان قال في خطاب قبل أيام خلال مشاركته في احتفالات الذكرى السنوية الـ 104 للانتصار البحري للدولة العثمانية في معركة جناق قلعة عام 1915م أن "الأمة التركية باقية في إسطنبول، ولن يتمكن أحد من تحويل هذه المدينة إلى "قسطنطينية" مجددا".