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سياسة|تركيا

أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية إسلامية حتى قيام الساعة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
24/3/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسطنبول هي حلم الصحابي أبو أيوب الأنصاري ووصية السلطان محمد الفاتح وخدمتها شرف عظيم لحزب "العدالة والتنمية"، الذي يتزعمه.

تصريح أردوغان جاء في تغريدة نشرها على "تويتر" الأحد، عقب التجمع الجماهير الحاشد لـ"تحالف الشعب"، الذي شارك فيه ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، بميدان "يني قابي" في إسطنبول.

ماذا قال؟
  • حزب "العدالة والتنمية" "جعل إسطنبول نجما ساطعا وواحدة من أهم المدن الرئيسية في العالم بعد أن بقيت مُهملة لأعوام طويلة"، مؤكدا أن "إسطنبول ستبقى مدينة تركية وإسلامية حتى قيام الساعة بإرادة أمتنا العظيمة".
  • إسطنبول، رغم سطوع نجمها، إلا أنها "تستحق مكانة أفضل مما هي عليه الآن، ونعمل بكل جهودنا للوصول بها إلى تلك المكانة".
  • إسطنبول هي حلم الصحابي أبو أيوب الأنصاري، وهي وصية السلطان محمد الفاتح، وأنفاس السلطان سليمان القانوني، وعين السلطان سليم، وشرف السلطان عبد الحميد، وشرف كبير لنا أن نكون في خدمة هذه المدينة العظيمة.

خلفيات:
  • حضر تجمع الأحد، بميدان "يني قابي"، نحو مليون و600 ألف شخص، وذلك قبل أسبوع من إجراء الانتخابات البلدية، في 31 مارس/ آذار الجاري.
  • الحدث الجماهيري حمل عنوان "تعايش الحس السليم"، وجرى بمشاركة كل من "بن علي يلدريم"، مرشح العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ورئيسها الحالي "مولود أويصال"، ورئيس فرع الحزب الحاكم بإسطنبول "بيرم شانوجاق".

  • تجرى الانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس/آذار الجاري، ويتنافس فيها 12 حزبا سياسيا، ويجرى فيها انتخاب رؤساء البلديات، وأعضاء المجالس المحلية، ومخاتير الأحياء، لمدة 5 أعوام.

  • أردوغان قال في خطاب قبل أيام خلال مشاركته في احتفالات الذكرى السنوية الـ 104 للانتصار البحري للدولة العثمانية في معركة جناق قلعة عام 1915م أن "الأمة التركية باقية في إسطنبول، ولن يتمكن أحد من تحويل هذه المدينة إلى "قسطنطينية" مجددا".

المصدر : الأناضول
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