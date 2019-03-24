أردوغان: إسطنبول ستبقى تركية إسلامية حتى قيام الساعة

أردوغان قال في خطاب قبل أيام خلال مشاركته في احتفالات الذكرى السنوية الـ 104 للانتصار البحري للدولة العثمانية في معركة جناق قلعة عام 1915م أن "الأمة التركية باقية في إسطنبول، ولن يتمكن أحد من تحويل هذه المدينة إلى "قسطنطينية" مجددا".