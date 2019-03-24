أخبار سعيدة لترمب: مولر لم يجد دليلا على وجود تواطؤ مع روسيا

قدمت وزارة العدل الأمريكية إلى الكونغرس "رسالة مقتضبة للغاية" بخصوص تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن الاتهامات بالتدخل الروسي حول انتخابات الرئاسة 2016.
أبرز ما جاء في ملخص التقرير
- قال مولر إنه لم يتوصل إلى أن حملة الانتخابات الرئاسية لترمب في العام 2016 تواطأت مع روسيا، لكنه قال إنه كانت هناك محاولتان روسيتان رئيسيتان للتأثير على الانتخابات.
- رسالة وزير العدل ويليام بار للكونغرس: مولر لم يجد أن أي أمريكي أو أي مسؤول في حملة ترمب تآمر عن علم مع روسيا.
- الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيقات ليست كافية لإثبات أن ترمب ارتكب جناية تتعلق بعرقلة العدالة.
- رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب نادلر: المحقق الخاص يشير إلى أنه إذا كان التقرير لا يستنتج أن الرئيس ارتكب جريمة فإنه أيضا لم يبرئ ساحته.
- وزير العدل أكد في خلاصته احتواء التقرير على معلومات شديدة الحساسية مما يؤدي لمنع نشر محتوى التقرير بالكامل خلافاً لما يطالب به الديمقراطيون.
دلالات التقرير
- يحمل التقرير أنباء سارة لترمب والمقربين منه إذ لم يوجه مولر أي اتهامات إضافية عندما سلم التقرير لبار يوم الجمعة.
- يشير ذلك إلى احتمال عدم توجيه اتهامات جنائية أخرى لمقربين من ترمب في القضية المتعلقة بما إذا كان أفراد من حملته قد تآمروا مع روسيا لمساعدته على التغلب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلنتون.
ردود أفعال
- الرئيس ترمب في تغريدة تعليقا على تقرير مولر: لا تواطؤ ولا عرقلة لسير العدالة فقط تبرئة كاملة وشاملة.
- ترمب: من المشين أن يكون الرئيس قد اضطر للمرور بهذا الوضع وكانت الاتهامات أشبه بعملية اعتداء غير شرعية.
- ترمب: لقد تم الإعلان أنه ما من تواطؤ مع روسيا وما من إعاقة للعدالة.
- ترمب: التحقيقات بدأت حتى قبل تسلمي الرئاسة وكانت هذه محاولة غير قانونية لاستهدافي وفشلت.
- محامي ترمب: تقرير المحقق مولر أفضل مما كنت أتوقعه.
- المتحدثة باسم البيت الأبيض: المحقق مولر لم يتوصل لأي تواطؤ أو عرقلة للعدالة وهذه تبرئة كاملة للرئيس ترمب.
- ترمب غادر فلوريدا عائدا إلى واشنطن بعد وصول نسخة من تقرير مولر إلى البيت الأبيض واطلاع عدد من أعضاء الكونغرس على ملخصه.
مواصلة التحقيقات
- ترمب، الذي ندد بالتحقيق ووصفه بأنه "حملة اضطهاد" ومضيعة للوقت، موجود بمنتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا منذ أمس السبت لكنه التزم الصمت بشأن انتهاء تحقيق مولر يوم الجمعة.
- قضى وزير العدل الأمريكي ويليام بار تسع ساعات أمس السبت في دراسة التقرير. وكان هو ورود روزنشتاين، نائب وزير العدل الذي عين مولر، في مقر وزارة العدل مجددا اليوم الأحد.
- أيا كانت نتائج التقرير، فقد تعهد الديمقراطيون بمواصلة التحقيقات بشأن مجموعة واسعة من القضايا تخص ترامب، من تعاملاته التجارية إلى أموال دفعها لنساء للتكتم على علاقته معهن. ودعوا إلى إصدار التقرير بالكامل وكذلك إلى الكشف عن الوثائق التي تدعم نتائجه وتعهدوا باللجوء للقضاء للحصول على أي معلومات لا يحصلون عليها.
- يريد كثير من الجمهوريين كذلك صدور التقرير ويقولون إنه سيثبت صحة موقف ترمب. وحذر البعض من أن أجزاء منه يتعين أن تظل قيد السرية.
تواطؤ من دون اتهامات
- يختلف المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون بشأن ما إذا كان عدم توجيه اتهامات جنائية يعني عدم وجود تعاون بين حملة ترمب وموسكو.
- أظهرت وثائق مولر بالفعل أن عددا من كبار معاوني ترمب اتصل بالروس خلال الحملة وبعد الانتخابات وأن بعضهم كذب بشأن ذلك.
- قال الديمقراطي جيرولد نادلر رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب لشبكة (سي.إن.إن) "نعرف أنه كان هناك تواطؤ. فلماذا لا توجد أي اتهامات؟ نحن لا نعرف".
- قال السناتور الجمهوري تيد كروز عضو اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ إن مثل هذه التعليقات تكشف عزم الديمقراطيين على "ملاحقة" ترمب.
- الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب قال لشبكة (إيه.بي.سي) إن لدى لجنته التزاما خاصا بتحديد ما إذا كان ترمب ضالعا في أي عمل مثير للريبة "بأي حال وما إذا كان ذلك جنائيا أم لا".
- نفى ترمب التواطؤ مع موسكو أو عرقلة سير العدالة. كما نفت روسيا تدخلها في الانتخابات.
- اتهم مولر 34 شخصا وثلاث شركات خلال سير التحقيق، وقد صدرت أحكام بالسجن على بعض مساعدي ترامب السابقين.
- كان مايكل كوهين محامي ترامب الخاص السابق الذي أدين بالفعل قد زج باسم الرئيس خلال إقراره بالذنب في تهم مخالفات مالية وذلك في قضية منفصلة قدمها مدعون اتحاديون في نيويورك.