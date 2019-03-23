هيومن رايتس تدعو (فورمولا1) لعدم الانخراط في "سباق القمع" بالبحرين

دعت منظمة (هيومين رايتس ووتش) الحقوقية الدولية، منظمي (فورمولا1) لعدم الانخراط فيما وصفته بـسباق للقمع في البحرين، وهو اتهام نفاه منظمو المسابقة العالمية.

وتنظم (فورمولا 1) مسابقتها السنوية للسيارات، داخل البحرين نهاية مارس/آذار الجاري.

البحرين.. احتجاجات وقمع:

قالت المنظمة الدولية، في بيان، إنه ومنذ 2011 استغل المتظاهرون في البحرين مناسبة سباقات الفورمولا 1.. للاحتجاج على سجل حقوق الإنسان في البلاد، وكل عام، ترد السلطات البحرينية بالقمع لإنهاء الاحتجاجات.

المنظمة أشارت إلى أن حملات القمع أدت في عام 2012 لمقتل محتج، وتوقيف 20 آخرين في 2013، وتوقيف ناشطة بارزة في عام 2017.

لفتت المنظمة إلى أنه في أبريل/نيسان 2017، أوقفت الناشطة والمدونة نجاح يوسف، بعد سلسلة من المنشورات التي تنتقد فيها السباق، وحكم عليها بالسجن 3 سنوات في 2018 بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي المرتبط برفض السباق.

في 6 فبراير/شباط الماضي، وجهت "هيومن رايتس ووتش" و16 مجموعة حقوقية أخرى رسالة إلى (فورمولا 1) تحثها على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية من خلال دعوة السلطات البحرينية علنا إلى إسقاط التهم الموجهة إلى يوسف، والإفراج عنها فورا، وفق البيان.

فورمولا 1..تبرر والمنظمة تؤكد وجود انتهاكات:

سباق فورمولا1-صورة أرشيفية