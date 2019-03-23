هل قام بوش بغزو العراق من أجل أسلحة الدمار الشامل؟

بررت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن غزو العراق بأنه كان من أجل جلب الديمقراطية وتدمير أسلحة الدمار الشامل التي زعمت واشنطن حينها أن نظام صدام حسين يملكها.

بينما يقول خصوم الولايات المتحدة إنه كان سعيا للسيطرة على نفط العراق. فما هو حقا سبب الغزو؟

هذا ما سعى الباحث أحسن بط، الأستاذ المشارك بكلية شار للسياسات والحكومة بجامعة جورج ماسون الأمريكية إلى كشفه.

يرى بط أن السبب الحقيقي لغزو العراق كان أسوأ من هذا بكثير، وذلك في مقاله الذي يأتي في الذكرى السادسة عشرة للغزو الأمريكي.

أهم ما جاء في مقال بط: