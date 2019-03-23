مولر يسلم تقريره والديمقراطيون يطالبون بالكشف عن فحواه

قالت وزارة العدل الأمريكية إن المحقق الخاص روبرت مولر سلم تقريرا بشأن تحقيقه في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 ومخالفات قد يكون الرئيس دونالد ترمب قد ارتكبها.

ولم يعرف إن كان مولر قد خلص إلى وجود مخالفات أو جرائم ارتكبها ترمب أو حملته الانتخابية بما يتخطى الاتهامات التي وجهت بالفعل لعدد من مساعديه.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤول بوزارة العدل قوله إن الوزارة ستسلم المشرعين خلاصة شاملة عن التقرير خلال يومين قبل نشرها.

وأشارت الشبكة إلى أن ترمب الموجود في منتجع بالم بيتش بفلوريدا محاط بموظفين أكثر من المعتاد، لا سيما فريقه القانوني.

وقد حَمَل الرئيس الأمريكي بشدة على عمل المحقق الخاص روبرت مولر، الذي سلم تقريره إلى وزير العدل. ونفى مجددا أي تواطؤ بين حملته الانتخابية مع روسيا.

وأضاف ترمب: "لن يتقبل الناس أن يعين شخص ليكتب تقريرا عني يحدد مصير رئاستي. لقد خضنا في مثل هذا الهراء على مدى أكثر من سنتين. هراء لأنه لا تواطؤ مع روسيا ولا عرقلة لسير العدالة".

مضمون تقرير مولر.. هل يدين ترمب؟

المحقق الخاص روبرت مولر، اختتم تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وقدّم تقريرا بنتائجه، منهيا بذلك تحقيقا استمر نحو عامين وتركز حول الرئيس دونالد ترمب.

مضمون التقرير بقي سريا، لكن المدعي العام كتب في رسالة إلى الكونغرس أنه ربما يكون قادرا على تلخيص نتائجه "المبدئية" خلال "هذا الأسبوع".

البيت الأبيض، رحب الجمعة بتقديم التقرير الذي طال انتظاره، وقالت المتحدثة سارة ساندرز "الخطوات التالية تعود إلى المدعي العام بار، ونحن نتطلّع إلى أن تأخذ العمليّة مجراها، البيت الأبيض لم يتلقّ تقرير المحقق الخاص أو يتم اطلاعه عليه".

لم تظهر مؤشرات حول ما إذا كانت هناك اتهامات في التقرير لترمب أو لأحد أفراد عائلته أو مستشارين سابقين له بالتواطؤ مع روسيا أو إعاقة العدالة، وهما المحوران الرئيسيان للتحقيق الذي خيم كسحابة سوداء فوق إدارة ترمب منذ عامين.

قال بار إنه سيستشير نائبه رود روزنشتاين ومولر لتحديد ما الذي يمكن نشره من التقرير للكونغرس.

مولر يغادر بعد إحاطة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بشأن تحقيقه (رويترز)

مولر لا يوصي باتهام المزيد من الأشخاص في تقريره:

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن المحقق الخاص روبرت مولر لن يوصي باتهام المزيد من الأشخاص في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، بعد تقديمه لتقريره السري بنتائج التحقيق إلى المدعي العام.

مسؤول رفيع في وزارة العدل، قال لوسائل إعلام إنه بعد توجيه اتهامات إلى 34 شخصا بينهم 6 من مساعدي الرئيس دونالد ترمب السابقين، فإن فريق مولر لا يتوقع توجيه اتهامات جديدة.

الديموقراطيون يطالبون بنشر التقرير وعدم اطلاع ترمب:

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

طالب مسؤولون كبار في الحزب الديمقراطي بنشر كامل تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وعدم السماح للرئيس دونالد ترمب أو معاونيه بالاطلاع عليه.

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلّية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قالا في بيان مشترك إنّه "من الملزم للمدعي العام بيل بار أن ينشر التقرير كاملا، وكذلك أن يقدم الوثائق المتعلقة به والنتائج التي توصل إليها الى الكونغرس".

البيان شدد على بار ألا " يُعطي الرئيس ترمب أو محاميه أو موظفيه الحقّ بأيّ معاينة سريعة للنتائج والأدلة التي توصل إليها المحقق الخاص مولر، ويجب ألا يسمح أيضا للبيت الأبيض بالتدخل في القرارات حول الأجزاء التي يجب نشرها".

العديد من المرشّحين الديمقراطيّين للانتخابات الرئاسيّة في العام 2020 . دعوا إلى نشر التقرير، وكتب بيرني ساندرز على تويتر "أدعو إدارة ترمب لإصدار تقرير مولر بالكامل في أقرب وقت ممكن" مضيفا: "لا أحد، بمن فيهم الرئيس، فوق القانون".

قالت السناتورة إليزابيث وورن "أبلغوا جميع الأمريكيين بتقرير مولر الآن" في حين اعتبر السناتور كوري بوكر أنّ "هذا التقرير يجب أن يُنشر على الفور".

انتهاء مهمة مولر في الأيام المقبلة: