مسؤول سابق بفوكس نيوز استقال بسبب تغطيتها لقضايا المسلمين

قال جوزيف عزام، نائب الرئيس السابق لمؤسسة نيوز كوربريشن، إنه اضطر إلى مغادرة الشركة في عام 2017 بسبب طريقة تغطية "فوكس نيوز" لقضايا المسلمين والهجرة والعرق.
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- تواجه فوكس نيوز حملة انتقادات في الأيام الأخيرة بسبب معالجتها للقضايا المتعلقة بالمسلمين بصورة خاصة.
- منتجة أخبار قالت إنها استقالت من "سكاي نيوز أستراليا" الأسبوع الماضي بسبب تغطيتها للمسلمين بعد الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا.
- قناة "سكاي نيوز نيوزيلندا" اضطرت إلى وقف بث "سكاي نيوز استراليا" على منصاتها بسبب تغطيتها للمذبحة.
- يأتي هذا بعد أيام من اضطرار "فوكس نيوز" إلى توبيخ أحد أبرز مذيعاتها " جانين بيرو" بعد أن قالت إن النائبة الديمقراطية إلهان عمر ترتدي الحجاب وفقا للشريعة الإسلامية.
- عزام قال " إفزاع الناس، وشيطنة المهاجرين، وخلق حماس أو قلق بشأن ما يحدث في بلدنا ضايقني بصورة أساسية في كثير من الأحيان وأعتقد أنني على الأرجح لم أكن وحدي من يشعر بذلك".