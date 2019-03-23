مسؤول سابق بفوكس نيوز استقال بسبب تغطيتها لقضايا المسلمين

قال جوزيف عزام، نائب الرئيس السابق لمؤسسة نيوز كوربريشن، إنه اضطر إلى مغادرة الشركة في عام 2017 بسبب طريقة تغطية "فوكس نيوز" لقضايا المسلمين والهجرة والعرق.

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