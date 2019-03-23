البث الحي
سياسة

مسؤول سابق بفوكس نيوز استقال بسبب تغطيتها لقضايا المسلمين

مقر نيوز كوربريشن في نيويورك
مقر نيوز كوربريشن في نيويورك
23/3/2019

قال جوزيف عزام، نائب الرئيس السابق لمؤسسة نيوز كوربريشن، إنه اضطر إلى مغادرة الشركة في عام 2017 بسبب طريقة تغطية "فوكس نيوز" لقضايا المسلمين والهجرة والعرق.

الصورة الأشمل
  • تواجه فوكس نيوز حملة انتقادات في الأيام الأخيرة بسبب معالجتها للقضايا المتعلقة بالمسلمين بصورة خاصة.
  • منتجة أخبار قالت إنها استقالت من "سكاي نيوز أستراليا" الأسبوع الماضي بسبب تغطيتها للمسلمين بعد الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا.
  • قناة "سكاي نيوز نيوزيلندا" اضطرت إلى وقف بث "سكاي نيوز استراليا" على منصاتها بسبب تغطيتها للمذبحة.
  • يأتي هذا بعد أيام من اضطرار "فوكس نيوز" إلى توبيخ أحد أبرز مذيعاتها " جانين بيرو" بعد أن قالت إن النائبة الديمقراطية إلهان عمر ترتدي الحجاب وفقا للشريعة الإسلامية.
  • عزام قال " إفزاع الناس، وشيطنة المهاجرين، وخلق حماس أو قلق بشأن ما يحدث في بلدنا ضايقني بصورة أساسية في كثير من الأحيان وأعتقد أنني على الأرجح لم أكن وحدي من يشعر بذلك".
المصدر : فوكس نيوز
المزيد من سياسة

النائب العام: لا يوجد اعتقال ولا إخفاء قسري في مصر

صورة من داخل أحد السجون المصرية (الجزيرة - أرشيف)

إسرائيل تعلن زيارة نتنياهو للسعودية ولقاء ولي العهد

مسار رحلة طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السعودية (الجزير مباشر)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)