شاهد: مسيرة حاشدة في لندن للمطالبة باستفتاء جديد على بريكست
23/3/2019
تظاهر مئات الآلاف من البريطانيين المعارضين لانسحاب بلادهم من الاتحاد الأوربي في وسط لندن السبت للمطالبة باستفتاء جديد على الانفصال.
التفاصيل
انطلق المحتجون في وسط لندن ورفع البعض منهم لافتات تقول "أفضل اتفاق هو عدم الخروج" و"نحن نطالب بتصويت للشعب".
المنظمون وصفوا المظاهرات بأنها أكبر احتجاج ضد الانفصال حتى اليوم.
في ظل الانقسام بين الشعب وبين السياسيين فإن أغلبية البريطانيين يرون قرار الخروج من الاتحاد أهم قرار استراتيجي تواجهه المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
رغم عدم ورود تقديرات رسمية بشأن عدد المشاركين إلا أن المنظمين قالوا إن مئات الآلاف من المتظاهرين تجمعوا قبل انطلاق المسيرة.
أعلنت شخصيات سياسية من توجهات متباينة ومشاهير، على غرار الممثلة كيرا نايتلي، المشاركة في هذه المسيرة.
منذ صباح السبت، كان المشاركون الآتين من مختلف أنحاء بريطانيا، يوزعون منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحضيراتهم، تتضمن أعلاما للاتحاد الأوربي ولافتات تطالب بإلغاء المادة 50 من معاهدة لشبونة الناظمة لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
خلفيات
تأتي هذه المسيرة بعد يومين من قرار المسؤولين الأوربيين منح المملكة المتحدة خيارين لتأجيل بريكست إلى ما بعد التاريخ المقرر في 29 من مارس/آذار، محددين تاريخ 12 من أبريل/نيسان على أقرب تقدير للاستحقاق المصيري، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي أقر الخروج من الاتحاد الأوربي.
بعد ثلاث سنوات من الجدل الشديد لا يزال الغموض يكتنف كيفية وتوقيت الخروج من التكتل أو إن كان ذلك سيتم في الأصل مع محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي التوصل لسبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30 عاما.
ألمحت ماي الجمعة إلى أنها قد لا تعيد طرح اتفاق توصلت إليه للانسحاب من الاتحاد الأوربي على البرلمان للتصويت للمرة الثالثة الأسبوع القادم إذا لم يكن هناك تأييد كاف لإقراره.
ذكرت صحيفتا تايمز وديلي تلغراف أن الضغوط تتزايد عليها للاستقالة.