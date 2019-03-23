شاهد: مسيرة حاشدة في لندن للمطالبة باستفتاء جديد على بريكست

تظاهر مئات الآلاف من البريطانيين المعارضين لانسحاب بلادهم من الاتحاد الأوربي في وسط لندن السبت للمطالبة باستفتاء جديد على الانفصال.

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انطلق المحتجون في وسط لندن ورفع البعض منهم لافتات تقول "أفضل اتفاق هو عدم الخروج" و"نحن نطالب بتصويت للشعب".

المنظمون وصفوا المظاهرات بأنها أكبر احتجاج ضد الانفصال حتى اليوم.

في ظل الانقسام بين الشعب وبين السياسيين فإن أغلبية البريطانيين يرون قرار الخروج من الاتحاد أهم قرار استراتيجي تواجهه المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

رغم عدم ورود تقديرات رسمية بشأن عدد المشاركين إلا أن المنظمين قالوا إن مئات الآلاف من المتظاهرين تجمعوا قبل انطلاق المسيرة.

أعلنت شخصيات سياسية من توجهات متباينة ومشاهير، على غرار الممثلة كيرا نايتلي، المشاركة في هذه المسيرة.

منذ صباح السبت، كان المشاركون الآتين من مختلف أنحاء بريطانيا، يوزعون منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحضيراتهم، تتضمن أعلاما للاتحاد الأوربي ولافتات تطالب بإلغاء المادة 50 من معاهدة لشبونة الناظمة لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

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