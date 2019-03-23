شاهد: محامون في الجزائر يتظاهرون ضد بوتفليقة

تظاهر مئات المحامين الجزائريين مجددا في العاصمة الجزائر (السبت) للمطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يتولى السلطة منذ عشرين عاما.

التفاصيل

احتشد المحامون في وسط العاصمة الذي شهد احتجاجات حاشدة على مدى شهر وهم يرفعون لافتات تطالب باحترام إرادة الشعب وتحتج على تأثير الفساد على القضاء.

المحامون ارتدوا لباسهم الخاص الأسود.

اقتحم المحامون طوقا للأمن للتظاهر في شوارع وسط العاصمة.

كتب على لافتات رفعها محامون أتوا من عدة مناطق وتجمعوا عند ساحة البريد الكبرى بالعاصمة السبت "لا لانتهاك الدستور" و"المحامون مع الشعب".

المحامون هتفوا "مللنا هذا النظام" و"ارحل" وهم يلوحون بعلم الجزائر.

تظاهر مئات الآلاف من الجزائريين أمس الجمعة في أنحاء البلاد للمطالبة بتنحي الرئيس.

تحيي الجزائر السبت "اليوم الوطني للمحامي" وذلك تخليدا لذكرى اغتيال المحامي الجزائري علي بومنجل بعد تعذيبه على يد الاحتلال الفرنسي في 23 مارس/آذار 1957 وذلك خلال حرب التحرير (1954-1962).

خلفيات