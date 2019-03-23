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سياسة|الجزائر

شاهد: محامون في الجزائر يتظاهرون ضد بوتفليقة

23/3/2019

تظاهر مئات المحامين الجزائريين مجددا في العاصمة الجزائر (السبت) للمطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يتولى السلطة منذ عشرين عاما.

التفاصيل
  • احتشد المحامون في وسط العاصمة الذي شهد احتجاجات حاشدة على مدى شهر وهم يرفعون لافتات تطالب باحترام إرادة الشعب وتحتج على تأثير الفساد على القضاء.
  • المحامون ارتدوا لباسهم الخاص الأسود.
  • اقتحم المحامون طوقا للأمن للتظاهر في شوارع وسط العاصمة.
  • كتب على لافتات رفعها محامون أتوا من عدة مناطق وتجمعوا عند ساحة البريد الكبرى بالعاصمة السبت "لا لانتهاك الدستور" و"المحامون مع الشعب".
  • المحامون هتفوا "مللنا هذا النظام" و"ارحل" وهم يلوحون بعلم الجزائر.
  • تظاهر مئات الآلاف من الجزائريين أمس الجمعة في أنحاء البلاد للمطالبة بتنحي الرئيس.
  • تحيي الجزائر السبت "اليوم الوطني للمحامي" وذلك تخليدا لذكرى اغتيال المحامي الجزائري علي بومنجل بعد تعذيبه على يد الاحتلال الفرنسي في 23 مارس/آذار 1957 وذلك خلال حرب التحرير (1954-1962).
خلفيات
  • نزل الجزائريون إلى الشوارع للمرة الأولى قبل شهر للاحتجاج على اعتزام بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.
  • أذعن بوتفليقة (82 عاما)، الذي لم يظهر علنا إلا نادرا منذ أن أصيب بجلطة في 2013، لرغبة المحتجين الأسبوع الماضي وتراجع عن خططه للترشح لولاية جديدة.
  • لكنه لم يصل إلى حد التنحي عن المنصب وقال إنه سيبقى في السلطة لحين إقرار دستور جديد.
  • زادت تلك الخطوة من غضب الجزائريين فيما تخلى الكثير من حلفاء بوتفليقة عنه.
  • انحاز بعض أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم للمحتجين.
  • يتابع الجيش تطور الاحتجاجات من دون تدخل إذ لا يزال الجنود في ثكناتهم.
  • تدخل الجيش من قبل في أوقات حاسمة شملت إلغاء انتخابات كان الإسلاميون بصدد الفوز بها في عام 1992، ما تسبب في حرب أهلية سقط فيها نحو 200 ألف قتيل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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