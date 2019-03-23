شاهد: قوات سوريا الديمقراطية تعلن الانتصار على تنظيم الدولة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية القضاء التام على "خلافة" تنظيم الدولة، بعد ستة أشهر من اطلاقها هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية على آخر جيب للمسلحين شرق سوريا.

وجاء إعلان السيطرة على الباغوز، بعد 6 أشهر من إطلاق قوات سوريا الديمقراطية هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدولي على القرية الواقعة في ريف دير الزور شرقي سوريا قرب الحدود العراقية.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قد أعلنت القضاء على تنظيم الدولة في سوريا بنسبة 100%.

من جهته، هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأمريكيين، بهذا الإعلان وهو يحمل الخريطة ذاتها التي حملها قبل يوم والتي قال إنها تُظهر تدمير مناطق التنظيم في شمال سوريا.

ترمب: "هنا مناطق تنظيم الدولة يوم الانتخابات الرئاسية. وهنا مناطق التنظيم الآن. هنا يوجد تنظيم الدولة وهذا ما لدينا منذ الليلة الماضية. مبروك.. انشروها.. أعتقد أنه حان الوقت لذلك".

التفاصيل:

قال مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي في "تغريدة" على "تويتر": "تعلن قوات سوريا الديمقراطية القضاء التام على ما يسمى بالخلافة وخسارة التنظيم لأراضي سيطرته بنسبة 100%".

في تغريدة أخرى، كتب بالي: "الباغوز تحررت والنصر العسكري ضد داعش تحقق" مضيفاً "بعد سنوات من التضحيات الكبرى نبشر العالم بزوال دولة الخلافة المزعومة".

رفعت قوات سوريا الديمقراطية رايتها الصفراء في الباغوز. وهتف مقاتل في صفوفها قائلاً: "داعش انتهى.. نحن نعيش الفرحة الآن".

وأعلن التنظيم المسلح في العام 2014 إقامة "الخلافة الإسلامية" على مناطق واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور، تعادل مساحة بريطانيا، وتمكن خلال نحو 5 سنوات من فرض قوانينه وأحكامه في مناطق سيطرته، وإثارة الرعب باعتداءات منسوبة إليه في عدة مناطق من العالم.