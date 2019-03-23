شاهد: حريق في القصر الرئاسي القديم بالسودان

اندلع، السبت، حريق في الطوابق العليا بالقصر الرئاسي القديم بالعاصمة الخرطوم الواقع بالقرب من القصر الجديد، مقر الرئيس عمر البشير.

التفاصيل:

تصاعدت ألسنة الدخان بكثافة من القصر، وأغلقت السلطات الأمنية الشوارع الرئيسية المحيطة به وتحويل مسار السيارات، حسب شهود عيان لوكالة الأناضول.

قوات الدفاع المدني نجحت في إخماد الحريق دون إصابات.

الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد محمد صالح، قال في تصريح صحفي إن الحريق شب في عدد محدود من المكاتب في الطابق الثاني نتيجة ماس كهربائي.

صالح أشار إلى أن معظم مباني القصر القديم غير مستغلة حاليا لانتقال إداراتها إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

يعد القصر القديم مقرا لعدد من مساعدي الرئيس، وبعض الموظفين بالرئاسة، ولا يفصله عن القصر الجديد سوى سياج حديدي.

يرجع تاريخ تشييد القصر القديم إلى عام 1832، وهو أحد أهم المعالم المعمارية الرئيسية في الخرطوم، ويطل على الضفة الجنوبية لنهر النيل الأزرق.

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