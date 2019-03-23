دبلوماسية تويتر تفقد أمريكا قيادتها العالمية

لم تعد الولايات المتحدة هي التي تقود الحوار في العديد من القضايا الكبرى في العالم، سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد، لتحل محلها دول أخرى هي التي تأخذ زمام المبادرة.

ما يطلق عليه مراقبون "دبلوماسية تويتر" هي أحد تجليات هذا التراجع في الدور الأمريكي، حيث اعتاد الرئيس دونالد ترمب منذ توليه منصبه مفاجأة العالم بقرارات في قضايا معقدة عبر حسابه على تويتر، كان آخرها إعلانه اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة.

أهمية تغريدة الجولان:

تغريدة ترمب تطالب بتغيير في السياسة الأمريكية المتبعة منذ أكثر من نصف قرن بشأن مرتفعات الجولان.

هذه التغريدة تأتي بعد قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

من شأن هذه الخطوات أن تقضي على قدرة إدارة ترمب على التحرك كوسيط نزيه في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

تغيير السياسة الأمريكية لن يؤدي إلى تغيير الوضع على الأرض، كما لن يؤدي إلى تحسين أمن إسرائيل.

التأثير الوحيد لمسألة تغيير السياسة الأمريكية سيتمثل في زيادة عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل.

قضايا أخرى تراجع فيها الدور الأمريكي: