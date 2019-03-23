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حضرت لدفن ابنها: وفاة أم أحد ضحايا مجزرة المسجدين بنوبة قلبية

كمال درويش-38 عاما- أحد ضحايا مجزرة المسجدين
كمال درويش-38 عاما- أحد ضحايا مجزرة المسجدين
23/3/2019

توفيت والدة رجل فلسطيني قُتل في مجزرة المسجدين بمدينة كرايستشيرش، في نيوزيلندا إثر إصابتها بنوبة قلبية بعدما جاءت لحضور جنازة ابنها.

ونقلت صحيفة (New Zealand Herald ) عن مسؤول في السفارة الأردنية تأكيده وفاة السيدة البالغة من العمر 64 عاما، إثر نوبة قلبية.

وأكدت السفارة الأردنية في سيدني، وفاة والدة كمال درويش، الذي قتل خلال الهجوم الإرهابي على مسجد النور في نيوزيلندا.

كامل درويش يبلغ من العمر 38 عاما، ولديه 3 أطفال صغار، وهاجر إلى نيوزيلندا قبل 6 أشهر فقط، للعيش إلى جانب شقيقه المستقر هناك.

كمال درويش، 38 عاما عامل مزرعة ألبان وأب لثلاثة أطفال صغار، قتل في مسجد النور.

درويش جاء إلى نيوزيلندا من الأردن العام الماضي لينضم إلى أخيه الأكبر، وتقدمت زوجته وأولاده بطلب للحصول على تأشيرة للانضمام إليه.

صديق العائلة "ياسر محمد" قال إن والدة درويش وصلت من الأردن أمس" وأوضح "لقد أتت أمس لحضور الجنازة، ويبدو أنها توفيت هذا الصباح لأنها لم تستطع تحمل حزن فقدان ابنها".

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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