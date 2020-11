ترمب يلغي عقوبات على بيونغ يانغ لأنه "يكن التقدير" لكيم جونغ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيلغي عقوبات تفرضها وزارة المالية لتشديد الخناق على كوريا الشمالية لدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر "أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن عقوبات إضافية واسعة ستضاف إلى تلك المفروضة أصلا على كوريا الشمالية.. أمرت اليوم بسحب هذه العقوبات الإضافية".

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions!

Trump abruptly cancelled sanctions on those helping North Korea cheat, imposed only yesterday and championed by his own national security advisor, because he “loves” Kim.

Foolish naïveté is dangerous enough. Gross incompetence and disarray in the White House make it even worse. https://t.co/us088zg7fD

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) March 22, 2019