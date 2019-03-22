للجمعة الخامسة: مظاهرات في الجزائر رفضاً لقرارات بوتفليقة

قال صحفي من وكالة "رويترز" للأنباء إن عدد المحتجين المتجمعين بوسط العاصمة الجزائر، الجمعة، للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تزايد بسرعة وأصبح بالآلاف.

وكانت الأعداد في تزايد حتى قبل بدء صلاة الجمعة والتي يتوقع أن ترتفع بعدها أعداد المشاركين في الاحتجاج.

التفاصيل:

رغم الأمطار وبرودة الطقس الشديدة، بدأت حشود من المواطنين في العاصمة الجزائرية التوافد إلى ساحة البريد المركزي وساحات أخرى، استعدادا لمسيرات مقررة اليوم، ضمن الحراك الشعبي المطالب بالتغيير، والرافض لقرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

تجمع عدد من الشباب في الساحة القريبة من قصر الحكومة، مرددين شعارات تطالب بالاستجابة لمطالب الحراك في جمعته الخامسة، ورافعين لافتات ترفض التدخل الأجنبي.

يدخل الحراك شهره الثاني بعد أربع جمع شهدت مشاركة واسعة في مسيرات وتجمعات لفئات شعبية وعمالية مختلفة.

هذه المظاهرات التي تشهدها المحافظات الجزائرية اليوم تأتي استجابة لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعم من مختلف الأحزاب المعارضة والمنظمات والنقابات.

في ولاية "برج بوعريرج"، شرقي الجزائر، خرجت مسيرة وسط المدينة، ترفض ما وصفته بتمديد العهدة الرابعة.

تخلل المسيرة رفع شعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين، وتغيير النظام، كما تدعو للاصطفاف وراء الوحدة الوطنية للخروج من الوضع الراهن.

دعوة لتعجيل الندوة الوطنية: