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للجمعة الخامسة: مظاهرات في الجزائر رفضاً لقرارات بوتفليقة

مظاهرات في الجزائر رفضاً لقرارات بوتفليقة
مظاهرات في الجزائر رفضاً لقرارات بوتفليقة
22/3/2019

قال صحفي من وكالة "رويترز" للأنباء إن عدد المحتجين المتجمعين بوسط العاصمة الجزائر، الجمعة، للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تزايد بسرعة وأصبح بالآلاف.

وكانت الأعداد في تزايد حتى قبل بدء صلاة الجمعة والتي يتوقع أن ترتفع بعدها أعداد المشاركين في الاحتجاج.

التفاصيل:
  • رغم الأمطار وبرودة الطقس الشديدة، بدأت حشود من المواطنين في العاصمة الجزائرية التوافد إلى ساحة البريد المركزي وساحات أخرى، استعدادا لمسيرات مقررة اليوم، ضمن الحراك الشعبي المطالب بالتغيير، والرافض لقرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
  • تجمع عدد من الشباب في الساحة القريبة من قصر الحكومة، مرددين شعارات تطالب بالاستجابة لمطالب الحراك في جمعته الخامسة، ورافعين لافتات ترفض التدخل الأجنبي.
  • يدخل الحراك شهره الثاني بعد أربع جمع شهدت مشاركة واسعة في مسيرات وتجمعات لفئات شعبية وعمالية مختلفة.
  • هذه المظاهرات التي تشهدها المحافظات الجزائرية اليوم تأتي استجابة لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعم من مختلف الأحزاب المعارضة والمنظمات والنقابات.
  • في ولاية "برج بوعريرج"، شرقي الجزائر، خرجت مسيرة وسط المدينة، ترفض ما وصفته بتمديد العهدة الرابعة.
  • تخلل المسيرة رفع شعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين، وتغيير النظام، كما تدعو للاصطفاف وراء الوحدة الوطنية للخروج من الوضع الراهن.
دعوة لتعجيل الندوة الوطنية:
  • حزب تجمع أمل الجزائر، وهو أحد أحزاب التحالف الرئاسي الداعم للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، دعا إلى التعجيل في انطلاق الندوة الوطنية الجامعة التي دعا إليها بوتفليقة، واعتبر الحزب أن هذه الندوة تمثل الإطار الأنسب للحوار الجاد بين كل الأطراف دون أي إقصاء.
  • نوه الحزب في بيان بسلمية المسيرات والمظاهرات الحضارية الراقية وفق تعبيره. كما حذر مما سماها مغامرة جر البلاد إلى مسالك مجهولة العواقب والمألات، التي يمكن أن تستغل من أطراف مشبوهة لتهديد أمن ووحدة واستقرار البلاد حسب ما جاء في البيان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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