شاهد: مئات الآلاف في شوارع الجزائر يطالبون برحيل النظام

لم يمنع البرد والمطر مئات الآلاف من الجزائريين الجمعة من الخروج للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فورا بينما يكافح ليستمر على الساحة السياسية في وجه احتجاجات لا تتوقف.

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غصت شوارع العاصمة اليوم بالمحتجين رغم تساقط المطر منذ الصباح.

امتلأت الشوارع المؤدية إلى ساحة البريد الكبرى في وسط العاصمة التي باتت مركز الاحتجاجات.

امتلأ تماما تقاطع الطرق المقابل للبريد وامتدت تظاهرة حاشدة على كيلومترين في جادة رئيسية تؤدي الى ساحة البريد الكبرى وسط ايقاع الطبل والمزمار.

اجتاحت الحشود العديد من محاور الطرق المجاورة.

بدا مستوى الحشود شبيها بما حدث في الجمعتين الماضيتين والتي اُعتبرت تعبئة قياسية من وسائل الاعلام والمحللين.

طالب المتظاهرون بتنحي الرئيس بوتفليقة ومساعديه والنظام الحاكم.

في مدينة وهران ثاني أكبر مدن البلاد، نزل آلاف إلى الشارع.

تحدثت وسائل إعلام جزائرية وشبكات التواصل الاجتماعي عن تظاهرات في مدن عدة في أنحاء البلاد الذي يفوق عدد سكانه 40 مليون نسمة.

كتب متظاهرون على لافتة رفعت في تجمع العاصمة "يتنحاو اع" (ليرحلوا جميعهم)".

تجمع المحتجون رافعين الأعلام الجزائرية في وسط العاصمة.

حمل رجل صندوق طرود لشركة فيدكس للشحن وضع عليه صورة بوتفليقة ولصق إلى جوارها عبارة "إعادة إلى الراسل".

هتف بعض المتظاهرين مطالبين برحيل الحزب الحاكم.

تحدى الجزائريون الأمطار الغزيرة ورفعوا لافتة عليها صور من يريدون الإطاحة بهم وشملت بوتفليقة وشقيقه سعيد الذي يعتقد على نطاق واسع أنه يدير البلاد ورئيس الوزراء الذي تم تعيينه في الآونة الأخيرة.

تصدعات

قبل تجمعات الجمعة، خرجت هذا الأسبوع مختلف القطاعات إلى الشارع من طلاب وأساتذة وأطباء وممرضين ومحامين وقضاة مع استمرار الحشد.

في هذه الأثناء، لم تفلح جهود رئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي لتشكيل حكومة من "التكنوقراط"، بعد عشرة أيام من تعيينه.

الأربعاء، أعلن حزب الرئيس بوتفليقة نفسه، جبهة التحرير الوطني مساندته "للحراك الشعبي" مع الدعوة إلى "الحوار" الذي عرضه الرئيس من أجل الخروج من الأزمة.

التحق بالركب الداعم للحراك الشعبي "التجمع الوطني الديمقراطي" ثاني أكبر حزب في البرلمان والمتحالف مع جبهة التحرير الوطني، إذ اعترف متحدثه الرسمي صديق شهاب أن الحزب "أخطأ التقدير" عندما أيد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة.

الحزب، الذي يقوده رئيس الوزراء المُقال أحمد أويحيى، نأى بنفسه عن تصريحات صديق شهاب.

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