شاهد: رئيسة الوزراء النيوزيلندية تستشهد بحديث النبي محمد

بثت وسائل الإعلام الرسمية في نيوزيلندا أذان صلاة الجمعة على مستوى البلاد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي مع الوقوف دقيقتي صمت تزامنا مع مراسم تأبين ضحايا مذبحة المسجدين في كرايستشيرش.

التفاصيل:

شاركت الجالية المسلمة في أداء صلاة الجمعة أمام مسجد النور بحضور رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن .

أثناء حضورها صلاة الجمعة في الساحة المقابلة لمسجد النور حيث وقعت مذبحة كرايستشيرش الجمعة الماضية ألقت جاسيندا أرديرن رئيسة الوزراء النيوزيلندية كلمة مقتضبة، قالت فيها إن المجتمع النيوزلندي كله مجتمع واحد، واستدلت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

أرديرن : وفقا للعقيدة الإسلامية، يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عزاؤنا معكم، نحن واحد.

قال جمال فودة خطيب مسجد النور الناجي من المذبحة إن نيوزيلندا دولة لا يمكن كسرها ودعا حكومات العالم لوضع حد لخطاب الكراهية وسياسة الخوف.

فودة: دماء الضحايا لن تذهب هدرا، ومن خلالهم سيرى العالم جمال الإسلام وجمال وحدة المسلمين على حد قوله.

دفن الضحايا:

تتواصل مراسم تشييع العشرات من ضحايا مذبحة المسجدين إلى مثواهم الأخير، وتتراوح أعمار الضحايا ما بين 3 أعوام و 77عاما.

فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددّة خلال مراسم الدفن في مقبرة (ميموريال بارك) بضواحي مدينة (كرايستشيرش) على أن تُعاد بعض الجثامين إلى بلدانها الأصلية.

قال مصطفى فاروق رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزلندا، إن أداء صلاة الجمعة اليوم في المكان نفسه الذي وقع فيه الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش، يبعث رسالة مفادها أن النيوزلنديين متماسكون ومتحدون ولن يفرقهم مثل هذا العمل الإجرامي ولن يوقف المسلمين عن أداء صلواتهم في مساجدهم على حد قوله.

خلفية: