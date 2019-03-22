شاهد: بومبيو يشن هجوما على حزب الله من بيروت

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جماعة "حزب الله" اللبناني خلال زيارته إلى لبنان، ما استوجب ردا لبنانيا من الرئيس اللبناني ووزير خارجيته ورئيس البرلمان.

بومبيو يشن هجوما

بومبيو: حزب الله يسرق أموال الدولة اللبنانية وسيتطلب الأمر شجاعة من اللبنانيين للوقوف في وجه إرهاب حزب الله.

بومبيو: قدمنا للبنان مساعدات مالية بينما لم تقدم إيران أو حزب الله للشباب اللبناني العائد من سوريا سوى التوابيت.

بومبيو: إيران لا تريد للوضع الراهن في لبنان أن يتغير.

بومبيو: حزب الله يضع لبنان على الخطوط الأمامية لحملات إيران بالوكالة.

بومبيو: قاسم سليماني يستمر في تقويض مؤسسات لبنان الشرعية.

بومبيو: الشعب اللبناني يواجه خيارا صعبا فإما أن يواصل المضي كأمة شجاعة أو يحقق طموحات إيران وحزب الله.

بومبيو: سنستخدم كل الأساليب المتاحة لوقف التهريب والأنشطة الإرهابية التي يقوم بها حزب الله.

بومبيو: طهران تقدم 750 مليون دولار سنويا لحزب الله وهذا رقم كبير.

بومبيو: حزب الله جزأ الدولة ونشر الدمار ووضع الشعب اللبناني في خطر ويقوم بنشاطات نيابة عن إيران.

بومبيو: حزب الله يقف في وجه تحقيق أحلام الشعب اللبناني.

لبنان يرد

الرئاسة اللبنانية: الرئيس ميشال عون أبلغ بومبيو أن حزب الله حزب لبناني له قاعدة شعبية.

عون: الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي هو أولوية لنا.

عون: "حزب الله" حزب لبناني منبثق من قاعدة شعبية تمثّل واحدة من الطوائف الرئيسية في البلاد.

رئيس البرلمان نبيه بري: مقاومة حزب الله لإسرائيل ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية.

بري: حزب الله هو حزب لبناني وموجود في البرلمان والحكومة.

بري: العقوبات الأمريكية على جماعة حزب الله لها تأثير سلبي على لبنان واللبنانيين.

بري: يجب الحفاظ على استقرار لبنان ومعالجة الحدود البحرية والتي تشمل المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان.

وزير خارجية لبنان جبران باسيل يقول إلى جانب بومبيو إن حزب الله حزب منتخب وليس جماعة إرهابية.

باسيل: حزب الله هو حزب لبناني غير إرهابي تم انتخابه بنسبة كبيرة من قبل الشعب.

باسيل: لبنان لن يكون أبدا أحاديا أو موطنا للإرهاب.

باسيل: أكدت على حق لبنان المقدس في الدفاع عن أرضه وشعبه.

باسيل: تحدثت مع بومبيو عن خطر اللاجئين على وجود لبنان كدولة.

باسيل: لبنان لم يعد يحتمل تواجد لاجئين على أرضه وطرحنا قضية عودة اللاجئين غير الطوعية.

وزير الخارجية اللبناني: بحثنا مسألة الحدود وأبدى لبنان إيجابية انطلاقا من احتفاظه بحقوقه.

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