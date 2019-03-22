شاهد: بالصلاة والحجاب.. نيوزيلندا تستذكر مذبحة المسجدين

دوى صوت الأذان في مدينة كرايستشيرش وشتى أنحاء نيوزيلندا، الجمعة، بينما تجمع الآلاف لتأبين 50 شخصا قتلوا بالرصاص في مذبحة نفذها أسترالي متطرف في مسجدين بالمدينة قبل أسبوع.

جاسيندا قدمت درسا لزعماء العالم:

في بادرة لافتة، ارتدت النساء للحجاب إظهارا للتضامن مع الجالية المسلمة في نيوزيلندا، وقادت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن نحو خمسة آلاف شخص للوقوف دقيقتين صمتا في متنزه هاجلي أمام مسجد النور الذي قتل فيه معظم الضحايا.

رئيسة الوزراء قالت في خطاب قصير "نيوزيلندا تشاطركم الأحزان. نحن واحد".

ارتدت أرديرن، التي أحاط بها وزراء ومسؤولون أمنيون، حجابا أسود، وارتدت كذلك شرطيات في المتنزه أحجبة سوداء وعلقن وردة حمراء على ستراتهن.

في خطبة الجمعة التي تم بثها على المستوى الوطني واستمرت 20 دقيقة، قال إمام مسجد النور "جمال فودة" إن نيوزيلندا عصية على الانقسام والتفكك بسبب ما أظهرته من حب وتعاطف.

إمام مسجد النور قال عن رئيسة الوزراء "لقد قدمت درسا لزعماء العالم… شكرا لك على احتضانك لأسرنا وتكريمك لنا (بارتداء) حجاب بسيط".

فودة أوضح بالقول "حادث الأسبوع الماضي إنما هو دليل للعالم أجمع على أن الإرهاب ليس له لون أو عرق أو دين، تنامي نزعة سيادة البيض تهديد عالمي كبير للإنسانية ويتعين أن ينتهي ذلك الآن".

تضامن بالصمت والحجاب:

تجمع الآلاف في مساجد بولنغتون وأوكلاند ومدن أخرى للصلاة وارتدى كثير من غير المسلمات الحجاب، وكانت روبين مولوني (65 عاما) ومجموعة من صديقاتها من بين اللائي ارتدين الحجاب، ووقفن في ساحة هاجلي حيث اعتدن السير يوميا.

مولوني قالت "نرتدي الحجاب إظهارا لدعمنا وحبنا وتضامننا مع المسلمات ونأمل أن يظهر ذلك للمسلمات أننا معهن".

شجعت حركة دشنتها طبيبة من أوكلاند تحت وسم "#حجاب من أجل التناغم" (هيدسكارف فور هارموني) النساء على ارتداء الحجاب اليوم الجمعة كرمز لتضامنهن ودعمهن للجالية المسلمة، وكان ذلك من الوسوم الرائجة على تويتر.

نشرت وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم صور رئيسة الوزراء النيوزيلندية مرتدية حجابا أسود لدى زيارتها لأسر الضحايا بعد يوم من الهجوم، وشوهدت نساء في العاصمة ولنغتون يرتدين الحجاب في طريقهن إلى العمل صباحا.

نيوزيلندا.. تطمين وتعاطف مع مسلميها: