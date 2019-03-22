شاهد:مقتل العشرات وإصابة المئات في انفجار مصنع كيماويات بالصين

قالت وسائل إعلام رسمية صينية إن 47 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 640 في انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية بإقليم جيانغسو الشرقي في أحدث كارثة ضمن سلسلة الحوادث الصناعية التي أغضبت الرأي العام.
التفاصيل:
- قال التلفزيون الرسمي إن الانفجار وقع الخميس في منطقة تشينغياغانغ الصناعية بمدينة يانتشينغ وتمت السيطرة على الحريق الساعة الثالثة صباح الجمعة (1900 بتوقيت جرينتش).
- تم نقل الناجين من الانفجار إلى 16 مستشفى مشيرا إلى أن 640 شخصا يُعالجون من إصابات وأن 32 منهم حالاتهم خطيرة.
- انتشر الحريق في المصنع المملوك لشركة تيانغياي للكيماويات إلى المصانع المجاورة. وقالت وسائل إعلام إن أطفالا في حضانة بمحيط الانفجار أصيبوا جراءه.
- يجرى التحقيق لمعرفة سبب الانفجار. غير أن الشركة التي تنتج ما يزيد على 30 مركبا كيميائيا عضويا بعضها قابل للاشتعال سبق أن رصدت السلطات انتهاكها لمعايير السلامة وتم تغريمها وفقا لصحيفة تشاينا ديلي.
- ذكر التلفزيون الصيني أن الرئيس شي جين بينغ، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لإيطاليا، أمر ببذل كافة الجهود لإجلاء المصابين و"الحفاظ بجد على الاستقرار الاجتماعي".
- أضاف شي أن على السلطات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع هذه الحوادث وبتحديد سبب الانفجار في أسرع وقت ممكن.
- نقل التلفزيون عن شي قوله "وقعت في الآونة الأخيرة سلسلة من الحوادث الكبرى وعلى كل المواقع والإدارات المعنية استقاء الدروس من ذلك".
- ازداد غضب الرأي العام من معايير السلامة في الصين على خلفية الحوادث الصناعية بداية من كوارث المناجم إلى حرائق المصانع التي شابت ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي السريع.
- في عام 2015 قتل 165 شخصا في سلسلة انفجارات بمخزن للمواد الكيمائية في مدينة تيانجين.
- لم تمنع التعهدات المتكررة للحكومة بتشديد إجراءات السلامة كوارث مصانع الكيماويات على وجه التحديد، ففي نوفمبر تشرين الثاني وقعت سلسلة انفجارات في مصنع للكيماويات أودت بحياة 23 شخصا.