شاهد:مقتل العشرات وإصابة المئات في انفجار مصنع كيماويات بالصين

قالت وسائل إعلام رسمية صينية إن 47 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 640 في انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية بإقليم جيانغسو الشرقي في أحدث كارثة ضمن سلسلة الحوادث الصناعية التي أغضبت الرأي العام.

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