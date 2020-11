دمشق تندد بموقف ترمب بشأن الجولان المحتل وتتعهد بتحريره

نددت دمشق، بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن ضرورة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا خلال حرب 1967 باعتباره "انتهاكا سافرا" للقرارات الدولية.

ولاقى موقف ترمب الذي ورد في تغريدة على "تويتر"، مساء الخميس، قال فيها: "بعد 52 عاماً، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان"، لاقى إدانة عربية، فيما حذرت تركيا من أنه قد يتسبب "بأزمة جديدة" في المنطقة.

ماذا قال ترمب؟

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019