ترمب: خروج تنظيم الدولة من كامل الأراضي السورية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أن تنظيم الدولة هُزم "بنسبة 100%" في سوريا.

التفاصيل:

ترمب أدلى بهذا التعليق أثناء عرضه أمام مراسلين خرائط للمنطقة، واحدة تظهر المساحات الكبيرة التي كان يحتلها التنظيم، والثانية خالية تظهر الوضع الجمعة.

سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت "لقد تم القضاء على دولة الخلافة في سوريا".

ساندرز أضافت أن رئيس بلادها دونالد ترمب، اطلع على التطورات الميدانية من قبل القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.

ساندرز أطلعت الصحفيين على خريطة للعراق وسوريا تظهر أن التنظيم لم يعد يسيطر على أية أراضٍ في المنطقة.

ترمب للصحفيين وهو يغادر الطائرة الرئاسية قبل أن يتوجه إلى منزله الخاص في مارا لاغو بولاية فلوريدا "يمكنكم الاحتفاظ بالخرائط".

ترمب كتب على تويتر قبل ذلك بقليل أن "التنظيم يستخدم الإنترنت بشكل أفضل من أي شخص تقريبا لكن جميع الأشخاص الذين يتأثرون بدعاية داعش يعرفون أنه تعرض لضربات بشكل قاطع وعلى جميع المستويات".

ترمب أضاف "لا شيء لديهم يحظى بالاعجاب، سيحاولون دائما إعطاء بصيص من الأمل، لكنهم خاسرون في نهاية المطاف".

….There is nothing to admire about them, they will always try to show a glimmer of vicious hope, but they are losers and barely breathing. Think about that before you destroy your lives and the lives of your family! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2019

"ليست مقنعة"

مصدر في وزارة الخارجية الروسية أكد أنه "لا يمكن وصف تصريحات واشنطن حول التحرير الكامل للأراضي السورية من تنظيم الدولة بالمقنعة"، حسب وكالة سبوتنيك المحلية.

الوكالة نقلت عن عضو لجنة الدفاع بمجلس الدوما الحكومي، إيفان تيترين، قوله إن "أكثر من 80% من النجاح في تحرير سوريا من الإرهابيين، يعود لروسيا وحلفائها."

تيترين اعتبر أن "الولايات المتحدة تحاول زيادة أهميتها في تحرير سوريا".

القتال مستمر

متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قال على تويتر، الجمعة، إن قتالا شرسا لا يزال مستمرا حول آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في الباغوز بشرق سوريا.

مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية قال "يتواصل القتال الشرس حول جبل الباغوز في الوقت الراهن للقضاء على أي فلول للدولة الإسلامية".

Heavy fighting continues around mount #Baghouz right now to finish off whatever remains of ISIS. pic.twitter.com/l6eHLcWM5h — Mustafa Bali (@mustefabali) March 22, 2019

عدنان عفرين المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أيضا قال إن "مجموعات صغيرة من داعش رافضة للاستسلام تشن هجمات وقواتنا ترد عليها"، مضيفا "قواتنا تضغط عليها للاستسلام او إنهاء الأمر بالقتال".

تصريحات المتحدث جاءت بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن السيطرة على المنطقة تمت بالفعل.

خلفيات:

تنظيم الدولة أعاد رسم خريطة الشرق الأوسط في 2014 عندما أعلن دولة الخلافة عبر مساحات كبيرة من سوريا والعراق، لكنه خسر مناطق بشكل مطرد، كما فقد أهم مكسبين له وهما مدينة الرقة السورية والموصل العراقية في 2017.

عناصر من تنظيم الدولة في سوريا