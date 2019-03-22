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ترمب: خروج تنظيم الدولة من كامل الأراضي السورية

عناصر من تنظيم الدولة المصابين في قرية باغوز بمحافظة دير الزور في سوريا
عناصر من تنظيم الدولة المصابين في قرية باغوز بمحافظة دير الزور في سوريا
22/3/2019

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أن تنظيم الدولة هُزم "بنسبة 100%" في سوريا.

التفاصيل:
  • ترمب أدلى بهذا التعليق أثناء عرضه أمام مراسلين خرائط للمنطقة، واحدة تظهر المساحات الكبيرة التي كان يحتلها التنظيم، والثانية خالية تظهر الوضع الجمعة.
  • سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت "لقد تم القضاء على دولة الخلافة في سوريا".  
  • ساندرز أضافت أن رئيس بلادها دونالد ترمب، اطلع على التطورات الميدانية من قبل القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.
  • ساندرز أطلعت الصحفيين على خريطة للعراق وسوريا تظهر أن التنظيم لم يعد يسيطر على أية أراضٍ في المنطقة.
  • ترمب للصحفيين وهو يغادر الطائرة الرئاسية قبل أن يتوجه إلى منزله الخاص في مارا لاغو بولاية فلوريدا "يمكنكم الاحتفاظ بالخرائط".
  • ترمب كتب على تويتر قبل ذلك بقليل أن "التنظيم يستخدم الإنترنت بشكل أفضل من أي شخص تقريبا لكن جميع الأشخاص الذين يتأثرون بدعاية داعش يعرفون أنه تعرض لضربات بشكل قاطع وعلى جميع المستويات".
  • ترمب أضاف "لا شيء لديهم يحظى بالاعجاب، سيحاولون دائما إعطاء بصيص من الأمل، لكنهم خاسرون في نهاية المطاف".

"ليست مقنعة"
  • مصدر في وزارة الخارجية الروسية أكد أنه "لا يمكن وصف تصريحات واشنطن حول التحرير الكامل للأراضي السورية من تنظيم الدولة بالمقنعة"،  حسب وكالة سبوتنيك المحلية.
  • الوكالة نقلت عن عضو لجنة الدفاع بمجلس الدوما الحكومي، إيفان تيترين، قوله إن "أكثر من 80% من النجاح في تحرير سوريا من الإرهابيين، يعود لروسيا وحلفائها."
  • تيترين اعتبر أن "الولايات المتحدة تحاول زيادة أهميتها في تحرير سوريا".
القتال مستمر
  • متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قال على تويتر، الجمعة، إن قتالا شرسا لا يزال مستمرا حول آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في الباغوز بشرق سوريا.
  • مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية قال "يتواصل القتال الشرس حول جبل الباغوز في الوقت الراهن للقضاء على أي فلول للدولة الإسلامية".

  • عدنان عفرين المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أيضا قال إن "مجموعات صغيرة من داعش رافضة للاستسلام تشن هجمات وقواتنا ترد عليها"، مضيفا "قواتنا تضغط عليها للاستسلام او إنهاء الأمر بالقتال".
  • تصريحات المتحدث جاءت بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن السيطرة على المنطقة تمت بالفعل.
خلفيات:
  • تنظيم الدولة أعاد رسم خريطة الشرق الأوسط في 2014 عندما أعلن دولة الخلافة عبر مساحات كبيرة من سوريا والعراق، لكنه خسر مناطق بشكل مطرد، كما فقد أهم مكسبين له وهما مدينة الرقة السورية والموصل العراقية في 2017.
عناصر من تنظيم الدولة في سوريا

 

  • ترمب كان أعلن بشكل مفاجئ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلاً إن "جهاديي تنظيم الدولة هُزموا."
  • سحبت الولايات المتحدة بعض القوات، إلا أن ترمب ترك حوالي 400 جندي في البلاد على المدى الطويل، بينهم 200 في الشمال الشرقي في إطار قوة متعددة الجنسيات و200 في قاعدة بالجنوب الشرقي للتصدي للنفوذ الإيراني.     
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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