ترمب: خروج تنظيم الدولة من كامل الأراضي السورية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أن تنظيم الدولة هُزم "بنسبة 100%" في سوريا.
التفاصيل:
ترمب أدلى بهذا التعليق أثناء عرضه أمام مراسلين خرائط للمنطقة، واحدة تظهر المساحات الكبيرة التي كان يحتلها التنظيم، والثانية خالية تظهر الوضع الجمعة.
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت "لقد تم القضاء على دولة الخلافة في سوريا".
ساندرز أضافت أن رئيس بلادها دونالد ترمب، اطلع على التطورات الميدانية من قبل القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.
ساندرز أطلعت الصحفيين على خريطة للعراق وسوريا تظهر أن التنظيم لم يعد يسيطر على أية أراضٍ في المنطقة.
ترمب للصحفيين وهو يغادر الطائرة الرئاسية قبل أن يتوجه إلى منزله الخاص في مارا لاغو بولاية فلوريدا "يمكنكم الاحتفاظ بالخرائط".
ترمب كتب على تويتر قبل ذلك بقليل أن "التنظيم يستخدم الإنترنت بشكل أفضل من أي شخص تقريبا لكن جميع الأشخاص الذين يتأثرون بدعاية داعش يعرفون أنه تعرض لضربات بشكل قاطع وعلى جميع المستويات".
ترمب أضاف "لا شيء لديهم يحظى بالاعجاب، سيحاولون دائما إعطاء بصيص من الأمل، لكنهم خاسرون في نهاية المطاف".
….There is nothing to admire about them, they will always try to show a glimmer of vicious hope, but they are losers and barely breathing. Think about that before you destroy your lives and the lives of your family!
عدنان عفرين المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أيضا قال إن "مجموعات صغيرة من داعش رافضة للاستسلام تشن هجمات وقواتنا ترد عليها"، مضيفا "قواتنا تضغط عليها للاستسلام او إنهاء الأمر بالقتال".
تصريحات المتحدث جاءت بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن السيطرة على المنطقة تمت بالفعل.
خلفيات:
تنظيم الدولة أعاد رسم خريطة الشرق الأوسط في 2014 عندما أعلن دولة الخلافة عبر مساحات كبيرة من سوريا والعراق، لكنه خسر مناطق بشكل مطرد، كما فقد أهم مكسبين له وهما مدينة الرقة السورية والموصل العراقية في 2017.
ترمب كان أعلن بشكل مفاجئ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلاً إن "جهاديي تنظيم الدولة هُزموا."
سحبت الولايات المتحدة بعض القوات، إلا أن ترمب ترك حوالي 400 جندي في البلاد على المدى الطويل، بينهم 200 في الشمال الشرقي في إطار قوة متعددة الجنسيات و200 في قاعدة بالجنوب الشرقي للتصدي للنفوذ الإيراني.