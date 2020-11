ترمب: خروج تنظيم الدولة من كامل الأراضي السورية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أن تنظيم الدولة هُزم "بنسبة 100%" في سوريا.

التفاصيل:

….There is nothing to admire about them, they will always try to show a glimmer of vicious hope, but they are losers and barely breathing. Think about that before you destroy your lives and the lives of your family!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2019