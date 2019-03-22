بعد تغريدة ترمب: ما هو وضع مرتفعات الجولان المحتلة؟

في تغريدة في حسابه على تويتر، الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأييده لـ"سيادة" إسرائيل المزعومة على مرتفعات الجولان المحتلة، متراجعا بذلك عن سياسة أمريكية مستقرة منذ عقود.

الخطوة الأمريكية دفعت بمرتفعات الجولان إلى صدارة عناوين الأخبار في وسائل الإعلام حول العالم.

وفيما يلي تعريف موجز بمرتفعات الجولان الاستراتيجية وأبرز الأحداث التي مرت بها تاريخيا.

مرتفعات الجولان

تغطي مرتفعات الجولان المحتلة مساحة تبلغ نحو 1800 كيلومتر مربع، وتطل على سوريا وإسرائيل، ما يمنحها أهمية عسكرية وإستراتيجية.

احتلتها إسرائيل في حرب يونيو/حزيران عام 1967، وتفرض سيطرتها عليها منذ ذلك الحين بينما تصر سوريا على المطالبة بها.

أخفقت القوات السورية في استعادتها في حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، وانتهت الحرب بهدنة لكن أغلب مساحة الجولان ظلت تحت السيطرة الإسرائيلية.

في ديسمبر/كانون الأول عام 1981 أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يعلن ضم الجولان لإسرائيل.

لم تلق هذه الخطوة أي اعتراف دولي، وأصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا في نفس الشهر ينص على أن "قرار إسرائيل بفرض قوانينها ونظامها القضائي وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة قرار لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي".

جرت مفاوضات بين إسرائيل وسوريا بشأن هضبة الجولان، لكنها توقفت.

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011 يبدو أن جهود التفاوض بشأن الجولان قد انتهت عمليا.

من يعيش في الجولان؟

قوات إسرائيلية تتمركز في مرتفعات الجولان المحتلة

مرتفعات الجولان السورية المحتلة ليست منطقة كثيفة سكانيا.

تشير تقديرات إلى أن نحو 50 ألف شخص فقط يعيشون بها، يشكل المستوطنون الإسرائيليون نحو نصفهم، والبقية سوريون أغلبهم من الدروز.

سكان مرتفعات الجولان من الدروز قاوموا طويلا للحصول على الجنسية الإسرائيلية، وحافظوا على ارتباط قوي بسوريا طوال عقود.

اعتمد سكان الجولان طويلا على مكبرات الصوت والمناظير المقربة كوسائل تواصل بين الأراضي السورية والجزء الخاضع للاحتلال الإسرائيلي من هضبة الجولان المحتلة.

اتسمت الأوضاع عموما في مرتفعات الجولان بالهدوء النسبي مقارنة بباقي المناطق التي تحتلها إسرائيل.

ما الذي تغير بعد تغريدة ترمب؟

طوال عقود رفضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الاعتراف بسيطرة إسرائيل على مرتفعات الجولان والضفة الغربية عام 1967، وقالت إن حدود إسرائيل يجب تحديدها عبر المفاوضات والدبلوماسية.

ترمب غرد، الخميس، قائلا إنه قد حان الوقت كي تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان".

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019

تغريدة ترمب جاءت بعد ضغوط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يمكن أن يؤدي هذا الموقف إلى تعزيز وضع نتنياهو في مساعيه للفوز في الانتخابات المقررة في 9 من أبريل/نيسان المقبل.

ترمب قال في مقابلة مع شبكة فوكس، الخميس، إنه كان يدرس "منذ وقت طويل" الاعتراف بمرتفعات الجولان كجزء من إسرائيل، وإن هذا الموقف لا يهدف لدعم نتنياهو في الانتخابات.

ما هو السياق الأوسع لهذا؟