بعد تغريدة ترمب: ما هو وضع مرتفعات الجولان المحتلة؟

في تغريدة في حسابه على تويتر، الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأييده لـ"سيادة" إسرائيل المزعومة على مرتفعات الجولان المحتلة، متراجعا بذلك عن سياسة أمريكية مستقرة منذ عقود.

الخطوة الأمريكية دفعت بمرتفعات الجولان إلى صدارة عناوين الأخبار في وسائل الإعلام حول العالم.

وفيما يلي تعريف موجز بمرتفعات الجولان الاستراتيجية وأبرز الأحداث التي مرت بها تاريخيا.

مرتفعات الجولان

من يعيش في الجولان؟

ما الذي تغير بعد تغريدة ترمب؟

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019