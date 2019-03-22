الموصل تتظاهر ضد زيارة الرئيس العراقي بعد حادث غرق العبارة

تظاهر عدد كبير من أهالي مدينة الموصل ضد زيارة قام بها الرئيس العراقي برهم صالح لتفقد مكان غرق عبارة في نهر دجلة أودى بحياة 100 شخص.

التفاصيل:

ردد المتظاهرون، الذين أحاطوا بموكب الرئيس، شعارات تندد بفساد السلطة، وحملوا من دعوهم بالمفسدين المسؤولية عن غرق العبارة.

تظاهر أهالي الموصل ضد زيارة قام بها محافظ نينوى نوفل العاكوب إلى مكان حادث غرق العبارة، شمالي المدينة.

أحاط المتظاهرون بسيارة المحافظ، ورددوا هتافات تتهمه بالتقصير، وتحمله المسؤولية عن الحادث.

قال مراسل الجزيرة إن حالة من الغضب الشعبي تسود جميع الأوساط في المدينة، وإن الأهالي يحملون السلطات المسؤولية.

في غضون ذلك، قال مدير الدفاع المدني بمحافظة نينوى إن عمليات البحث في نهر دجلة مازالت مستمرة، وإن العبارة قديمة، وحملت أربعة أضعاف حمولتها القصوى.

وأفاد أن فرق الدفاع المدني تمكنت، في وقت متأخر من الليلة الماضية، من انتشال المزيد من جثث.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أن عدد الذين لقوا حتفهم في الحادث ارتفع إلى نحو مئة شخص.

فريق الإنقاذ العراقي يحملون جثة من المياه حيث غرقت عبارة محمّلة بأعباء زائدة في نهر دجلة ( رويترز)

إعلان الحداد:

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعلن الحداد ثلاثة أيام وطالب عقب وصوله إلى الموصل أمس الخميس، بتحقيق فوري لكشف المسؤولين في غضون 24 ساعة.

أكد عبد المهدي أن كل مؤسسات الدولة استنفرت لتقديم أي مساعدة ممكنة في حادث غرق العبارة في نهر دجلة.

أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، طالب باستقالة كل المسؤولين عن حادث غرق العبارة في الموصل ومحاكمتهم.

الصافي أضاف في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء، أن ما حدث في الموصل جزء من حالة الفساد المستشري في عموم البلاد، حسب تعبيره.

حادث غرق العبارة: