الليرة التركية تنخفض بعد تحذير أردوغان لأمريكا

انخفضت الليرة التركية أكثر من 4% مقابل الدولار بعد أن قال الرئيس التركي إن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان يضع المنطقة على شفا أزمة جديدة.

التفاصيل

تراجعت الليرة الجمعة أكثر من 4% لتصل إلى 5.6880 مقابل العملة الأمريكية من 5.4650 يوم الخميس.

البنك المركزي التركي قال إنه قرر وققا مؤقتا لمزادات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع بينما يدرس التطورات في الأسواق المالية.

خلال كلمة أمام الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح على الإطلاق بشرعنة احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية.

ماذا قال أردوغان:

وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمرتفعات الجولان ليس لإسرائيل ذرة حق فيها.

تصريح ترمب حول مرتفعات الجولان تجر المنطقة إلى حافة أزمة جديدة.

مرتفعات الجولان محتلة من قبل إسرائيل منذ 1967.

لم يجبر الاحتلال الإسرائيلي العرب فقط في المنطقة (الجولان) على النزوح من أراضيهم، بل التركمان أيضًا.

صمت تركيا ومنظمة التعاون الإسلامي إزاء مسألة مهمة كهذه (الجولان) والخضوع للأمر الواقع أمر لا يمكن تصوره.

حماية القدس أولى القبلتين التي تتعرض لهجمات الإدارة الإسرائيلية مهمة تقع على عاتق المنظمة.

لا يمكننا التخلي عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين ضد ظلم إسرائيل.

مواقف تركية أخرى

المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، انتقد تصريح ترمب قائلا في تغريدة إن "محاولة الإدارة الأمريكية شرعنة الأنشطة غير المشروعة لإسرائيل المحتلة لأراضي فلسطين، في مرتفعات الجولان، تعني دعم سياسة الاحتلال وتعميق الصراعات".

The territorial integrity of countries is protected under int’l law. The US government’s @realDonaldTrump attempts to legitimate Israel’s illegal actions towards Golan Heights mean nothing but supporting Israel’s policy of occupation and deepening the conflict in the region. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 21, 2019

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال في تغريدة إن "المحاولات الأمريكية لإضفاء الشرعية على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، لا تؤدي إلا لمزيد من العنف والآلام في المنطقة".

تشاووش أوغلو شدد أن وحدة أراضي البلدان أهم المبادئ الأساسية بالنسبة إلى القانون الدولي، مؤكدا أن "تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية".

The territorial integrity of states is the most fundamental principle of international law. Attempts by the #US to legitimize #Israel's actions against international law will only lead to more violence and pain in the region. Turkey supports #Syria's territorial integrity. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 21, 2019

نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمان قورتولموش، انتقد دعوة ترمب مؤكدا أن "العالم ليس ذلك المكان الذي يمكن إدارته بالتغريدات التي يغرد بها ترمب كلما خطر له ذلك".

قورتولموش لفت عبر تويتر إلى أن الرئيس الأمريكي يعمل منذ فترة طويلة "متحدثا باسم إسرائيل".

خلفيات:

الخميس، قال ترمب عبر "تويتر"، إنه "حان الوقت بعد 52 عاما، أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي".

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019

احتلت إسرائيل الجولان السوري عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

تنص القرارات الأممية جميعها، على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل