استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في مسيرات العودة بغزة

استشهد فلسطينيان وأصيب عشرات آخرون بجروح وحالات اختناق الجمعة في مواجهات مع الجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الشعبية.
التفاصيل
- مسعفون: شابان أحدهما في نهاية العشرينيات من عمره والآخر 18 عاما استشهدا خلال المواجهات المندلعة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة.
- أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: شهيدان واصابة 55 مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
- القدرة: رصد 3 انتهاكات بحق الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أصيب خلالها عدد من المسعفين بإصابات مختلفة.
- القدرة: استشهاد مواطن 24 عاما جراء إصابته برصاصة في الرأس من قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة.
- القدرة: استشهاد مواطن 29 عاما برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الصدر شرق البريج.
- القدرة: أصيب مصور صحفي، إضافة إلى عشرات الإصابات بالغاز المسيل للدموع.
- الهيئة العليا لمسيرات العودة: استمرار التحشيد والاستعداد لمليونية الأرض والعودة التي ستكون في الثلاثين من الشهر الجاري.
- الهيئة دعت كل التجمعات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية والشعبية، بالعمل الفاعل لإحياء مناسبة يوم الأرض، والمشاركة في كافة النشاطات التي تواكب مليونية الأرض والعودة التي ستنطلق في كافة مناطق فلسطين.
خلفيات
- هذه هي الجمعة رقم 51 من احتجاجات مسيرات العودة وتحمل هذا الأسبوع شعار (المسيرات خيارنا).
- استشهد أكثر من 260 فلسطينيا وأصيب نحو 30 ألف آخرين بالرصاص والاختناق منذ بدء المسيرات في 30 مارس/آذار 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.