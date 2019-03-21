8 أطفال يقتلون أو يصابون في اليمن كل يوم رغم الهدنة

قالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن قتل وإصابة الأطفال في اليمن مستمر بوتيرة مقلقة رغم هدنة مدتها ثلاثة أشهر في مدينة الحديدة الساحلية.

وقالت ميشيل باشليه "منذ اتفاق ستوكهولم في 13 ديسمبر/كانون الأول، يقدر بأن ثمانية أطفال يقتلون أو يصابون في اليمن يوميا".

قلق أممي من التصعيد رغم الهدنة:

ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

كان اتفاق هدنة قد تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي والحوثيين، شمل وقفا لإطلاق النار في ميناء ومدينة الحديدة على البحر الأحمر.

باشليه قالت إن الأطفال يعيشون حالياً في 31 منطقة نزاع نشطة في أرجاء البلاد ويشهدون "عنفا شديدا يتعلق بالحرب" بما في ذلك محافظات تعز وحجة وصعدة.

أعربت باشليه عن قلقها من التصعيد الأخير في محافظة حجة الشمالية حيث قتل 22 شخصا من بينهم 12 طفلا و10 نساء، وأصيب 30 آخرون نصفهم من الأطفال، في ضربات في وقت سابق من هذا الشهر.

تحذير من الأسوأ:

من غير الواضح كم عدد الأطفال الذين قضوا جوعا في اليمن، لكن عدد من المدنيين اليمنيين ومن بينهم أطفال أصبحوا أكثر ضعفا وجوعا من أي وقت مضى منذ مارس/ آذار 2015.

أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد من بينهم 360 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد والشديد ما يعني أنهم يعانون من الهزال الشديد ويواجهون المجاعة.

تقارير مقلقة بأن القوات الحكومية والحوثيين يواصلون تجنيد الأطفال.. في معظم الحالات يكون هؤلاء الأطفال بين سن 11 و17 عاما، ولكن هناك تقارير مستمرة بأنه يتم تجنيد أو استخدام أطفال في عمر ثمانية أعوام.

في وقت سابق من هذا الأسبوع صرح المجلس النرويجي للاجئين بأن 348 مدنيا قتلوا في حجة وتعز منذ التوقيع على اتفاق ستوكهولم.

التدخل السعودي يفاقم الأوضاع في اليمن:

يشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تصاعدت في مارس/ آذار2015. مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعما للقوات الحكومية.

منذ ذلك، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا: