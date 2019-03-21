نتنياهو وبومبيو يؤكدان وحدة بلديهما بمواجهة إيران

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مشترك وحدة تل أبيب وواشنطن بمواجهة "التحركات العدوانية" الإيرانية في الشرق الأوسط.

أبرز تصريحات نتنياهو:

نتنياهو قال في بيان مشترك من القدس المحتلة، أمس الأربعاء، إن "الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على إيران تؤتي ثمارها. ويجب أن يكون هناك المزيد منها كما ينبغي أن نوسعها".

قال رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل لقائه هذا المساء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأورشليم: إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتنسيق وطيد من أجل صد العدوان الإيراني على المنطقة وفي العالم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019

نتنياهو: الولايات المتحدة وإسرائيل تتعاونان في إطار من التنسيق الوثيق لدحر العدوان الإيراني في المنطقة والعالم.

نتنياهو الذي استقبل بومبيو في خضم الحملة الانتخابية وسيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع المقبل، جدد التأكيد أن بلاده ستواصل التحرك ضد إيران وخصوصًا في سوريا حيث "لا توجد قيود على حرية تحركاتنا".

تحدثنا عن السبل لتحقيق ذلك. هناك سبل لتشديد الضغوطات التي تمارس على إيران حتى أكثر وصد إيران سيساهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إسرائيل وفي المنطقة وفي العالم. أثمن الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل للدفاع عن نفسها من التهديد الإيراني. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019

أبرز تصريحات بومبيو:

بومبيو الذي ينظر إلى زيارته على نطاق واسع كدليل على دعم الإدارة لنتنياهو، أكد "التزام لا مثيل له" من الولايات المتحدة بضمان أمن حليفها إزاء تهديد النظام الإيراني الذي كما قال "يسعى إلى تدمير وإبادة إسرائيل بشكل مطلق".

وزير الخارجية الأمريكي أشار أيضًا إلى ضرورة وقف "عملية التدمير الإقليمي" التي ترتكبها إيران.

بومبيو أضاف مخاطبًا نتنياهو أن "هذا التهديد يمثل واقعًا يوميًا في حياة الإسرائيليين، ونتمسك بالتزامن الذي لا مثيل له بأمن إسرائيل، ونؤيد حقك في الدفاع عن نفسك".

سنواصل اتخاذ إجراءات وفق الحاجة ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا ولامتلاك أسلحة خطيرة هناك. حرية عملنا غير مقيدة ونثمن الدعم الأمريكي لعملياتنا كما نحن ندعمها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019

بومبيو في الشرق الأوسط:

المعركة ضد إيران من أولويات واشنطن في الشرق الأوسط والموضوع المشترك لهذه الجولة الجديدة التي قادت وزير الخارجية إلى الكويت، حيث ناشد إنهاء أزمة الخليج بين قطر والسعودية لتعزيز التحالف المناهض لإيران.

بعدها ينتقل إلى لبنان، حيث تضم حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري الحليف الآخر لواشنطن، وزراء من حزب الله الشيعي الذي يعتبره الأمريكيون منظمة "إرهابية" وتابعًا لطهران.

كشفنا الأسبوع الماضي النقاب عن الجهود التي بذلها حزب الله وهو تنظيم موالي لإيران لإقامة شبكة إرهابية في سوريا وفي الجولان. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019

إلى ذلك، أظهر بوميبو ونتنياهو العلاقات الوثيقة بين حكومتيهما.

بومبيو قال إن "إسرائيل ليس لها صديق أهم من الولايات المتحدة. يمكن للشعب الإسرائيلي أن يكون متأكداً من أن الرئيس ترامب سيحافظ على هذا الارتباط الوثيق".

إذا كان اقتراب الانتخابات التشريعية في التاسع من أبريل/نيسان لا علاقة له بتوقيت الزيارة الأمريكية، إلا أن رئيس الحكومة الذي يخوض حملة غير مؤكدة للبقاء في السلطة، استغل المناسبة للإشادة بأقرب حلفائه.

نتنياهو قال: "أريد أن أشكركم والرئيس ترمب على كل ما تفعله لدعم هذه الشراكة. إن تحالفنا لم يكن أقوى مما هو عليه في السنوات الأخيرة ولا يزال بإمكاننا تعزيزه".

نتنياهو رحب بزيارته المقبلة إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترمب، كما أعلن البيت الأبيض، الأربعاء.

يمكن التخيل ماذا كان يحدث لو إسرائيل لم تكن موجودة في الجولان فعندئذ لكانت إيران موجودة على شواطئ بحيرة طبريا. آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالتواجد الإسرائيلي في الجولان وبأن الجولان سيبقى دائما جزءا من دولة إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019

الجولان:

من جهة أخرى، أعاد نتنياهو التأكيد لبومبيو أن حزب الله كان يحاول تشكيل شبكة عسكرية سرية في الجولان السوري بالقرب من الأراضي الخاضعة لسيطرة "إسرائيل".

لكن بومبيو التزم الصمت أمام الصحافة بشأن اعتراف محتمل من جانب إدارة ترمب بسيادة "إسرائيل" على الجزء الذي تحتله.

نتنياهو كان قد أعلن سابقًا أن "الوقت قد حان لكي يعترف المجتمع الدولي بوجود إسرائيل في الجولان، وحقيقة أن الجولان سيبقى جزءًا من دولة إسرائيل".

مواقف ترمب أدت إلى إبعاد الكثير من الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، غير أنه يحظى في المقابل بتأييد ثابت وقوي في "إسرائيل".

هناك أهمية كبيرة لانضمام وزير الخارجية الأمريكي إلى هذه القمة فهذا يمثل الدعم الأمريكي لهذه الجهود الإقليمية البعيدة المدى. نرحب بانضمام ليس الولايات المتحدة إلى هذه الشراكة فحسب بل أيضا بانضمام دول أخرى. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 21, 2019

ترمب والإسرائيليين: