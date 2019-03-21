نتنياهو وبومبيو يؤكدان وحدة بلديهما بمواجهة إيران

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مشترك وحدة تل أبيب وواشنطن بمواجهة "التحركات العدوانية" الإيرانية في الشرق الأوسط.
قال رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل لقائه هذا المساء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأورشليم:
إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتنسيق وطيد من أجل صد العدوان الإيراني على المنطقة وفي العالم.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019
تحدثنا عن السبل لتحقيق ذلك. هناك سبل لتشديد الضغوطات التي تمارس على إيران حتى أكثر وصد إيران سيساهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إسرائيل وفي المنطقة وفي العالم.
أثمن الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل للدفاع عن نفسها من التهديد الإيراني.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019
سنواصل اتخاذ إجراءات وفق الحاجة ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا ولامتلاك أسلحة خطيرة هناك. حرية عملنا غير مقيدة ونثمن الدعم الأمريكي لعملياتنا كما نحن ندعمها.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019
كشفنا الأسبوع الماضي النقاب عن الجهود التي بذلها حزب الله وهو تنظيم موالي لإيران لإقامة شبكة إرهابية في سوريا وفي الجولان.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019
يمكن التخيل ماذا كان يحدث لو إسرائيل لم تكن موجودة في الجولان فعندئذ لكانت إيران موجودة على شواطئ بحيرة طبريا. آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بالتواجد الإسرائيلي في الجولان وبأن الجولان سيبقى دائما جزءا من دولة إسرائيل.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 20, 2019
هناك أهمية كبيرة لانضمام وزير الخارجية الأمريكي إلى هذه القمة فهذا يمثل الدعم الأمريكي لهذه الجهود الإقليمية البعيدة المدى. نرحب بانضمام ليس الولايات المتحدة إلى هذه الشراكة فحسب بل أيضا بانضمام دول أخرى.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 21, 2019
بومبيو أكد "يجب أن يرغبوا بالحديث إلينا. ستكون هذه بداية جيدة"، في إشارة إلى الفلسطينيين مع رفض السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أي تعامل مع الإدارة الأمريكية التي لم تعد، برأيها، وسيطًا محايدًا.