ميدل إيست آي: بن زايد اقترح على بومبيو قتل قادة طالبان

قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عرض وزير الخارجية الأمريكي اغتيال قادة حركة طالبان في وقت سابق من هذا العام.

أبرز ما ورد في تقرير ميدل إيست آي:

قدم ابن زايد عرضه خلال زيارة بومبيو للإمارات في 12 يناير/ كانون الثاني وسط خلافات بينهما حول تقدم محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

نسب الموقع لمصدر على علم بتفاصيل الاجتماع أن ابن زايد أخبر بومبيو أن واشنطن تخاطر بوقوع أفغانستان مرة أخرى في أيدي "الأشرار المتخلفين الملتحين".

أقترح ابن زايد توظيف مرتزقة لقتل قادة طالبان لإضعاف موقف الحركة التفاوضي.

المصدر قال إن بومبيو فوجئ بالعرض لكنه لم يعلق عليه.

سبق للإمارات أن دعمت الجهود الأمريكية للوصول لاتفاق سلام مع طالبان من خلال استضافة الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين الجانبين في 20 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي في أبو ظبي.

لكن ابن زايد كان محبطا من نقل الجولات اللاحقة من المحادثات إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد إصرار حركة طالبان.

وفقا لمصدر ميدل إيست آي فإن ابن زايد حذر بومبيو من سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، لأنه يعيد عقارب الساعة إلى عام 2001 حيث قادت الولايات المتحدة تحالفا للإطاحة بحكومة طالبان.

تأمل الولايات المتحدة أن تصل لاتفاق مع طالبان بما يسمح بسحب قواتها البالغة 14 ألف جندي قبل نهاية العام الجاري 2019.

المصدر قال إن ابن زايد اقترح تنظيم وتمويل عملية على غرار عمليات "بلاك ووتر" واغتيال قيادات الصف الأول من حركة طالبان؛ لمنعها من تحقيق مطالبها السياسية.

بلاك ووتر:

بلاك ووتر هي شركة أمن خاصة أسسها إريك برنس، واستأجرتها الاستخبارات المركزية الأمريكية في 2004 لإدارة عمليات قتل سرية لعناصر من تنظيم القاعدة.

مسؤولون أمريكيون اعترفوا بوجود البرنامج مع بلاك ووتر في 2009، لكنهم قالوا إنه لم يتم إجراء أي عمليات على الإطلاق.

اكتسبت "بلاك ووتر" سمعة سيئة بسبب نشاطها في العراق، حيث قام عاملون بها بفتح النار على المدنيين العزل في بغداد عام 2007، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 17 آخرين.

مؤسس "بلاك ووتر" استقر لاحقا في أبو ظبي وقام ببناء جيش من المرتزقة لمواجهة أي انتفاضة محتملة من العمال أو أنصار الديمقراطية.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، ففي عام 2001، تم إحضار 800 مسلح أجنبي إلى الإمارات.

اغتيال قادة حزب الإصلاح

قامت الإمارات بإرسال المرتزقة الأجانب للقتال كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

أدارت المرتزقة برنامجا لاغتيال قادة حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

حزب الإصلاح قال في أغسطس من العام الماضي إن 9 من قادته قتلوا منذ عام 2015، وذلك غالبا عن طريق إطلاق نار من سيارة، أو من قبل مليشيات مجهولة الهوية.

وفد حركة طالبان المشارك في مفاوضات السلام بالدوحة ـ أرشيف

مفاوضات الدوحة