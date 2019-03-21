شكوى ضد نائب مستشار النمسا بسبب تصريحات عن المسلمين

قدمت الجمعية الإسلامية في النمسا شكوى ضد نائب المستشار زعيم "حزب الحرية" اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه بسبب "التحريض على الكراهية".
التفاصيل
- رئيس الجمعية أوميت فورال: بعد الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، نقول نحن ممثلي المجتمع الإسلامي: كفى.
- فورال: تصريحات نائب المستشار هي تهجم كثيف لم يعد ممكنا قبوله.
- فورال: قررت الجمعية رفع شكوى على أساس جريمة "التحريض على الكراهية" ضد تصريحين أدلى بهما شتراخه الأسبوع الماضي.
- فورال: شتراخه قال إنه في رياض الأطفال النمساوية التي تشرف عليها " الحركة الإسلامية الراديكالية يتم إعداد الأطفال عبر خطب الحقد ليصبحوا شهداء".
- فورال: شتراخه قال إن عدد هذه الرياض يبلغ "150 وأكثر" في فيينا.
- الجمعية الإسلامية: شتراخه يربط بين النسبة المئوية للمواطنين المسلمين في بلد ما وظروف اندلاع حرب أهلية.
- الجمعية الإسلامية: لا يوجد أحد فوق القانون، والمسيرة السياسية ليست أهم من السلم الاجتماعي في بلدنا.
- الجمعية الإسلامية: شتراخه أدلى بهذه التصريحات في 14 مارس/آذار خلال تقديم كتاب للمؤلف المحافظ الجديد الألماني تيلو سارازين المعروف بمواقفه القريبة من أقصى اليمين حول الهجرة.
"مبادرة شعبوية"
- "حزب الحرية" وصف الشكوى بأنها مبادرة "شعبوية".
- الحزب اتهم المنظمة الإسلامية بالسعي إلى "صرف الانتباه عن المشكلات" في صفوفها.
- حزب الحرية متحالف مع المحافظين بزعامة المستشار سيباستيان كورتز منذ بداية عام 2017.
- يحارب اليمين المتطرف الهجرة والإسلام الراديكالي، عبر مضاعفة الرسائل التي يرى معارضوه أنها تحط من قدر كل المسلمين.