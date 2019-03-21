رايتس ووتش تكشف أسباب اعتقال الناشطات السعوديات

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس إنّ الناشطات السعوديات الموقوفات منذ نحو عام، يحاكمن على خلفية تواصلهنّ مع إعلاميين ودبلوماسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

أبرز ما ورد في بيان المنظمة:

بعد نحو عام من الاتهامات بأن هؤلاء النساء الشجاعات المناصرات لحقوق المرأة هن عميلات لأطراف أجنبية، يبدو أنّ الاتهامات الحقيقية ضدهن هي ببساطة لائحة من الجهود التي قمن بها دعما لحقوق المرأة.

نقلت عن مصادر أنها اطّلعت على لائحة الاتهامات، أن النساء يحاكمن على خلفية قيامهن بالتواصل مع صحفيين دوليين معتمدين في المملكة، وكذلك مع دبلوماسيين أجانب، ونشطاء في منظمات حقوقية دولية.

ولا تتضمن لائحة الاتهام التواصل مع جواسيس أجانب أو عملاء لأنظمة استخبارات خارجية.

إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع صحفيين ودبلوماسيين مسألة غير قانونية، فإنّ أكثرية أعضاء القيادة السعودية يجب أن يكونوا في السجن حاليا.

متظاهرات من منظمة العفو الدولية يطالبن بإطلاق سراح المعتقلات في السجون السعودية ـ أرشيف

خلفيات: