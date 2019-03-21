بومبيو يتوجه إلى لبنان لعزل حزب الله عن الحكومة

يأمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استغلال زيارته الأولى إلى لبنان هذا الأسبوع في زيادة الضغوط على إيران وحليفها اللبناني حزب الله.
التفاصيل
بومبيو قد يواجه مقاومة من حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم الذين يخشون من أن الضغط الزائد يمكن أن يتسبب في رد فعل عكسي ويهدد السلام الهش في البلد الصغير.
يستحوذ حزب الله على سلطة أكبر في البرلمان والحكومة عما كان عليه الوضع سابقا.
يلتقي بومبيو، الجمعة، الرئيس ميشال عون ويعقد محادثات مع رئيس البرلمان ووزير الخارجية، والثلاثة حلفاء مقربون من حزب الله.
يلتقي بومبيو رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وهو حليف للغرب يحجم عن مواجهة حزب الله.
بومبيو قال للصحفيين في وقت سابق: سنمضي وقتا طويلا في محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن كيفية مساعدتها للانفصال عن التهديد الذي تشكله إيران وحزب الله لها.
عزل حزب الله الذي تفوق قوته العسكرية قوة الجيش اللبناني قد يكون مستحيلا.
تمتلك الجماعة المدعومة من إيران ترسانة أسلحة بعشرات آلاف من القذائف والصواريخ.
قاتلت كوادرها ذات الجهازية القتالية العالية إسرائيل في مواجهة عام 2006، وقاتلت إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ الأيام الأول للحرب الأهلية في سوريا، ما مكنها من إحراز سلسلة من الانتصارات الصعبة.
على مدار العام الماضي، ترجمت الجماعة هذه القوى إلى مكاسب سياسية كبرى بصورة لم تكون ظاهرة من قبل.
يسيطر حزب الله وحلفاؤه حاليا على أغلبية مقاعد البرلمان ومجلس الوزراء، بعد أن نجح في عام 2016 في مساعدة عون على انتخابه رئيسا للبلاد.
الحزب لديه ثلاث مقاعد في مجلس الوزراء، وهو أكبر عدد يحققه، بما في ذلك وزارة الصحة، والتي لديها واحدة من أكبر الميزانيات في البلاد.
أثار هذا حنق واشنطن، حيث طالب مسؤولون أمريكيون حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري ضمان عدم وصول حزب الله إلى الموارد العامة للبلاد.
أعربت إليزابيث ريتشارد السفيرة الأمريكية لدى لبنان الشهر الماضي عن قلقها إزاء دور حزب الله المتنامي في الحكومة الجديدة قائلة إن هذا لا يسهم في الاستقرار.
لطالما كان لبنان ساحة معركة سياسية بين واشنطن وطهران في المنطقة المضطربة بشكل واسع.
تدعم الولايات المتحدة ائتلاف من جماعات تعارض حزب الله تترأسه حركة المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السني سعد الحريري والكتائب اللبنانية المسيحية، إلا أن حلفاء واشنطن اللبنانيين يتوخون الحذر.
لا تزال الذكريات حاضرة بشأن الاشتباكات التي اندلعت في مايو/أيار 2008 عندما هزمت قوات حزب الله الشيعية بصورة سريعة مجموعة من خصومها من السنة في شوارع بيروت.
جو ماكرون، زميل مقيم في المركز العربي في واشنطن: يتعين على واشنطن أن تحرص على ألا تدفع لبنان إلى الحافة، لأن حزب الله سيرد إذا كان بقاؤه على المحك.
جو ماكرون: في الوضع الحالي، السبيل الأمثل لكبح جماح حزب الله يظل ضمن المعايير المعقدة للنظام السياسي اللبناني.
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يبدو أنها مدركة للصعوبات التي تواجهها.
على الرغم من أن الإدارة الأمريكية تتبنى لهجة خطاب متشددة إزاء حزب الله إلا أنها لم تفعل كثيرا بخلاف تشديد العقوبات القاسية بالفعل على الجماعة، والتي يضعها الغرب منذ فترة طويلة على لائحته للمنظمات الإرهابية.
تدعم الولايات المتحدة بقوة الجيش اللبناني وتزوده بالأسلحة وأكثر من 1.5 مليار دولار في شكل مساعدات على مدار العقد الماضي.
حزب الله هي الجماعة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها بعد الحرب الأهلية في الفترة من عام 1975 إلى عام 1990.
يحظى حزب الله بميزة إنهائه ثمانية عشر عاما من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان في عام 2000.
حزب الله يقول إنه القوة الوحيدة القادرة على دحر غزو إسرائيلي آخر.
خلال زيارته إلى لبنان، يتوقع أن يؤكد بومبيو على دعم واشنطن للجيش اللبناني.
في المقابل، يتوقع أن يطالب بومبيو أن يتحرك المصرف المركزي اللبناني لمنع إيران من استخدام القطاع المصرفي اللبناني لتفادي العقوبات.
سيعرض بومبيو على الأرجح وساطة أمريكية متواصلة لمحاولة حل النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل.
يعتزم لبنان بدء تنقيب بحري عن النفط والغاز في وقت لاحق العام الجاري.