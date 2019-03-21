بومبيو يتوجه إلى لبنان لعزل حزب الله عن الحكومة

يأمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استغلال زيارته الأولى إلى لبنان هذا الأسبوع في زيادة الضغوط على إيران وحليفها اللبناني حزب الله.

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بومبيو قد يواجه مقاومة من حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم الذين يخشون من أن الضغط الزائد يمكن أن يتسبب في رد فعل عكسي ويهدد السلام الهش في البلد الصغير.

يستحوذ حزب الله على سلطة أكبر في البرلمان والحكومة عما كان عليه الوضع سابقا.

يلتقي بومبيو، الجمعة، الرئيس ميشال عون ويعقد محادثات مع رئيس البرلمان ووزير الخارجية، والثلاثة حلفاء مقربون من حزب الله.

يلتقي بومبيو رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وهو حليف للغرب يحجم عن مواجهة حزب الله.

بومبيو قال للصحفيين في وقت سابق: سنمضي وقتا طويلا في محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن كيفية مساعدتها للانفصال عن التهديد الذي تشكله إيران وحزب الله لها.

عزل حزب الله الذي تفوق قوته العسكرية قوة الجيش اللبناني قد يكون مستحيلا.

حسن نصر الله – أمين عام حزب الله اللبناني