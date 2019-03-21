بريطانيا.. الاعتداء على 5 مساجد بمدينة بيرمنغهام

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، ارتفاع عدد المساجد التي تعرضت لاعتداءات في مدينة بيرمنغهام وسط البلاد، إلى 5 مساجد.
التفاصيل
- قالت شرطة مكافحة الإرهاب، في بيان، إنها "فتحت تحقيقا في الاعتداءات التي تعرضت لها 5 مساجد في بيرمنغهام، باستخدام مطرقة ثقيلة، في وقت متأخر من مساء أمس (الأربعاء)"، حسبما نقل موقع قناة "سكاي نيوز" البريطانية.
- أوضحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الاعتداء على المسجد الخامس عقب "تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تحطم زجاج المركز الإسلامي في منطقة آستون".
- من جهته، وصف وزير الأمن الداخلي البريطاني، ساجد جاويد، الاعتداءات على مساجد في بيرمنغهام بأنها "سلوك بغيض" لا مكان له في المجتمع البريطاني. وقال عبر تويتر "الاعتداءات في بيرمنغهام مقلقة للغاية، وهي سلوك بغيض لن نقبل به مطلقا، ولا مكان له في مجتمعنا على الإطلاق".
- كانت الشرطة، في وقت سابق اليوم، قد تحدثت عن تحطم نوافذ 4 مساجد في 4 مناطق بمدينة بيرمنغهام، في اعتداءات وصفتها بأنها "ذات صلة ببعضها بعضا"، حسب المصدر ذاته.
- لم تعلن الشرطة البريطانية بعد عن احتجاز أي شخص على خلفية الاعتداءات، كما لم توضح ماهية الدوافع المحتملة.
خلفية
- جاءت اعتداءات مساء أمس في بريطانيا، بعد نحو أسبوع من مقتل 50 شخصا وإصابة 50 أخرين في مجزرة دموية استهدفت مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا.
- في نفس يوم مجزرة نيوزيلندا، نشرت وسائل إعلام بريطانية فيديو، يوثق لحظة اعتداء مجموعة من المتطرفين على شخص خارج أحد المساجد بالعاصمة البريطانية لندن.
- كشفت صحيفة "صن" البريطانية أن مجموعة من 3 أشخاص وقفوا أمام المسجد بشارع كانون ستريت، وهتفوا بألفاظ مسيئة للإسلام قبل أن يهاجموا أحد المصلين الخارجين من المسجد بمطرقة على رأسه، وأكد متحدث باسم شرطة البريطانية، أن رجلاً آسيويًا يبلغ من العمر 27 عامًا أصيب بجروح في الرأس، بعد تعرضه لهجوم بمطرقة.
- شهدت السنوات الثلاث الماضية، ارتفاعًا حادًا في تلك الظاهرة وجرائم الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الهجمات على المسلمين.
- في 2018، تم تسجيل أكثر من 1200 هجوم مدفوع بكراهية الإسلام في بريطانيا، بزيادة 26 بالمائة عن العام السابق له، حسب أرقام رسمية.