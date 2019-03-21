بريطانيا.. الاعتداء على 5 مساجد بمدينة بيرمنغهام

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، ارتفاع عدد المساجد التي تعرضت لاعتداءات في مدينة بيرمنغهام وسط البلاد، إلى 5 مساجد.

التفاصيل

قالت شرطة مكافحة الإرهاب، في بيان، إنها "فتحت تحقيقا في الاعتداءات التي تعرضت لها 5 مساجد في بيرمنغهام، باستخدام مطرقة ثقيلة، في وقت متأخر من مساء أمس (الأربعاء)"، حسبما نقل موقع قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

أوضحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الاعتداء على المسجد الخامس عقب "تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تحطم زجاج المركز الإسلامي في منطقة آستون".

من جهته، وصف وزير الأمن الداخلي البريطاني، ساجد جاويد، الاعتداءات على مساجد في بيرمنغهام بأنها "سلوك بغيض" لا مكان له في المجتمع البريطاني. وقال عبر تويتر "الاعتداءات في بيرمنغهام مقلقة للغاية، وهي سلوك بغيض لن نقبل به مطلقا، ولا مكان له في مجتمعنا على الإطلاق".

Deeply concerning & distressing to see number of mosques have been vandalised in Birmingham overnight. @WMPolice are investigating motive but let me be clear – hateful behaviour has absolutely no place in our society & will never be accepted https://t.co/G9EFerOt9W — Sajid Javid (@sajidjavid) March 21, 2019

كانت الشرطة، في وقت سابق اليوم، قد تحدثت عن تحطم نوافذ 4 مساجد في 4 مناطق بمدينة بيرمنغهام، في اعتداءات وصفتها بأنها "ذات صلة ببعضها بعضا"، حسب المصدر ذاته.

لم تعلن الشرطة البريطانية بعد عن احتجاز أي شخص على خلفية الاعتداءات، كما لم توضح ماهية الدوافع المحتملة.

خلفية