بريطانيا.. الاعتداء على 5 مساجد بمدينة بيرمنغهام

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، ارتفاع عدد المساجد التي تعرضت لاعتداءات في مدينة بيرمنغهام وسط البلاد، إلى 5 مساجد.

التفاصيل

Deeply concerning & distressing to see number of mosques have been vandalised in Birmingham overnight. @WMPolice are investigating motive but let me be clear – hateful behaviour has absolutely no place in our society & will never be accepted https://t.co/G9EFerOt9W

— Sajid Javid (@sajidjavid) March 21, 2019