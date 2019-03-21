العراق: عشرات القتلى والمصابين في غرق عبارة بنهر دجلة

قالت وزارة الداخلية العراقية إن 100 شخص على الأقل لقوا مصرعهم جراء غرق عبارة في نهر دجلة.

التفاصيل:

متحدث باسم وزارة الداخلية إن 100 شخص لقوا حتفهم غرقا في حادث العبارة بنهر دجلة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر قال إن حصيلة القتلى حتى الآن هي 33 امرأة، و12 طفلا و10 رجال في حادثة العبارة بالموصل.

سيف البدر أك انقاذ 30 شخصا حتى الآن.

مسؤول في وزارة الداخلية أعلن عن فقدان 28 آخرين إثر غرق العبارة التي تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق شمالي البلاد.

حسام خليل مدير الدفاع المدني في الموصل قال إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم يتمكنوا من السباحة.

نشر ناشطون صورا ومقاطع فيديو للمأساة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الضحايا يدفعهم تيار نهر دجلة بسرعة فائقة.

أظهرت الصور عددا من المتطوعين وهم يحاولون انقاذ بعض الضحايا وبينهم عدد كبير من الاطفال والنساء.

نشرت صور للأطفال الذين انتشلت جثثهم من النهر.

وأوعز وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان باستنفار وزارة الصحة في اقليم كردستان ودوائر الصحة في كركوك وصلاح الدين فضلا عن كوادر دائرة صحة نينوى المتواجدة حاليا في مكان الحادث.

غرق عبارة في الموصل اغلبها نساء واطفال pic.twitter.com/KYvxpUpMVF — NAMER (@NAMEROOP) March 21, 2019

أسباب الغرق:

مصدر أمني في الموصل قال لفرانس برس إن "العبارة كانت تنقل حمولة أكثر من طاقتها"، حيث تبلغ طاقتها نحو مئة شخص فيما كانت تقل نحو 200.

كان الضحايا في طريقهم لعبور نهر دجلة للتوجه الى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل أحد متنزهات الترفيه للمشاركة في احتفالات عيد النيروز، أو رأس السنة الكردية وهو يوم إجازة رسمية في العراق.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من تحذير وزارة الموارد المائية المواطنين للانتباه إثر فتح بوابات سد الموصل بسبب زيادة الخزين.

يوم حزين في الموصل

الطب العدلي يتسلم 70 جثة لغرقة العبارة وتواصل الجمهور والانقاذ عشرة اخرين ! pic.twitter.com/anmv4s0RBW — Firas W. Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) March 21, 2019

عيد النيروز