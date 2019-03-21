السودان يستدعي السفير المصري احتجاجا على التنقيب عن النفط

استدعت الخارجية السودانية، الخميس، السفير المصري لدى بلادها، حسام عيسى، احتجاجا على طرح البلد الأخير مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.

أبرز ما ورد في بيان الخارجية السودانية:

تم استدعاء السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية "فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية".

وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله عبر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الاعلان "مطالبا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب".

يجب عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما".

إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب.

نحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزايدات) في المنطقة المذكورة.

طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.

ندعو القاهرة لـ "استخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقات بين البلدين".

أعلن السودان عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية الموقعة في 2016.

مثلث حلايب