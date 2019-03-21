السودان يستدعي السفير المصري احتجاجا على التنقيب عن النفط

استدعت الخارجية السودانية، الخميس، السفير المصري لدى بلادها، حسام عيسى، احتجاجا على طرح البلد الأخير مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.
أبرز ما ورد في بيان الخارجية السودانية:
- تم استدعاء السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية "فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية".
- وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله عبر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الاعلان "مطالبا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب".
- يجب عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما".
- إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب.
- نحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزايدات) في المنطقة المذكورة.
- طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.
- ندعو القاهرة لـ "استخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقات بين البلدين".
مثلث حلايب
- تسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.
- بشكل غير مسبوق اتخذت مصر نهاية عام 2017 إجراءات تمثلت في إعلان التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب.
- بث التلفزيون الحكومي في مصر خطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها، وأعلن عن إنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في منطقة شلاتين.
- تقدم السودان عبر بعثته في الأمم المتحدة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي يتهم فيها الحكومة المصرية بالمضي قدما في خططها الهادفة للاستحواذ على منطقة حلايب المتنازع عليها.
- أعلن السودان عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية الموقعة في 2016.
- أرجع السودان ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية، كما استدعى سفيره في القاهرة للتشاور.