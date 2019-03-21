أسوشيتد برس: الحديث عن انتهاء تنظيم الدولة سابق لأوانه

قال تحليل لوكالة أسوشييتد برس إنه رغم الانتصار الذي حققته الولايات المتحدة وحلفاؤها على تنظيم الدولة في العراق وسوريا وسقوط التنظيم هناك، فإن التنظيم لم ينته للأبد.

أبرز ما جاء في تحليل الأسوشييتد برس: