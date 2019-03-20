وزير الخارجية الأمريكي: الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة أحد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الأزمة الخليجية لا تصب بمصلحة المنطقة والعالم، مشيدًا بجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في محاولة حلها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده بومبيو مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء في العاصمة الكويت.

يقوم أمير الكويت بوساطة لحل الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر؛ متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشكل قاطع.

أبرز تصريحات بومبيو:

الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت، وأشيد بدور أميرها في محاولة حل الأزمة الخليجية.

ننسق عن كسب مع الكويت كأعضاء مشاركين في مجلس الأمن حول قضايا كثيرة تتعلق بالأمن الدولي بما فيها القضايا الإنسانية في المنطقة، ونقدر القيادة المميزة لأمير الكويت.

بحثت اثناء زيارتي للدول الخليجية هذه الأزمة، ونحاول جميعًا أن نجد حلًا ونحن بحاجة أن تعمل دول مجلس التعاون الخليجي سويًا حيث إن هناك تهديدات من الجماعات الإرهابية ومن الجمهورية الإيرانية.

ننسق مع الكويت في مجلس الأمن بشأن عدد من القضايا الدولية.

لا تغيير في السياسة الأمريكية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط (بين الفلسطينيين والإسرائيليين).

الكويت شريك في محاربة القاعدة وجماعات إرهابية أخرى.

نوقع مذكرة تفاهم في مجال التجارة والتعاون الثقافي مع الكويت.. ونتطلع إلى تعزيز صداقتنا. دون مزيد من التفاصيل.

المحادثات شملت مجالات مثل مكافحة الإرهاب وتعزيز التجارة والاستثمار، كما أن العلاقات في مجال الدفاع بين البلدين لها أهمية خاصة.

أبرز تصريحات وزير خارجية الكويت:

هناك علاقات استراتيجية تربطنا مع الولايات المتحدة.

نشيد بالموقف الأمريكي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج.

شددنا على ضرورة التوصل لحل سياسي في اليمن وفقًا للمرجعيات السياسية.

نقدر الجهود الأمريكية في سبيل محاولة حل الأزمة الخليجية، ودعم واشنطن للجهود الكويتية بهذا الصدد.

نثق في أن لأصدقائنا في الولايات المتحدة أفكارا لمواصلة عملية السلام (الفلسطينية الإسرائيلية).

لابد من بسط السلام والأمن والاستقرار في سوريا وفق المرجعيات الدولية.

لا بد من حل سلمي للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

الأزمة اليمينية كانت حاضرة خلال المحادثات، ونحن متفقان على ضرورة حل الأزمة اليمينة سلميًا.

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