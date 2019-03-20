هولندا: التركي المشتبه به في حادث أوتريخت له "دافع إرهابي"
20/3/2019
أعلنت السلطات الهولندية أن فرضية الدافع الإرهابي لإطلاق النار على ترامواي في أوتريخت باتت "جدية" بعد العثور على أدلة بينها رسالة كانت داخل سيارة المشتبه به الرئيسي.
تستجوب الشرطة الهولندية التركي الأصل غوكمن تانيش (37 عاما) المشتبه بإطلاقه النار في ترامواي في أوتريخت، في هجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وسبعة جرحى، جروح ثلاثة منهم خطرة.
هل هي دوافع إرهابية؟
قال مكتب الادعاء مساء الثلاثاء إن قوات مكافحة الإرهاب اعتقلت مشتبها به يبلغ من العمر 40 عامًا في أوتريخت "للاشتباه في تورطه في إطلاق النار".
أطلق سراح رجلين (23 و27 عاماً) الإثنين، كانا قد اعتُقلا على خلفية الاعتداء.
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أعلن في وقت سابق أنه "لا يمكن استبعاد" وجود دوافع أخرى بما فيها فرضية الخلاف العائلي، لكنّ النيابة العامة والشرطة الهولندية رجّحت الثلاثاء فرضية الدافع الإرهابي.
النيابة العامة والشرطة قالتا في بيان مشترك إن فرضية "الدافع الإرهابي باتت جدية بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه به وأمور أخرى وكذلك طبيعة الوقائع".
البيان:حتى الآن لم تتوصّل تحقيقاتنا إلى وجود رابط بين المشتبه به الرئيسي والضحايا.
قُتل جراء إطلاق النار ثلاثة أشخاص هم امرأة تبلغ 19 عاما من فيانن القريبة من أوتريخت ورجلان يبلغان 28 و49 عاما من أبناء المدينة، بحسب البيان.
الشرطة الهولندية، اعتقلت تانيش الإثنين بعد عملية مطاردة واسعة استمرّت ثماني ساعات شلّت عمليا رابع أكبر مدينة في هولندا وأدت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات والمواقع الرئيسية.
أعلنت الشرطة أنها عثرت على سيارة رينو كليو حمراء بعد الاعتداء، قالت إن غوكمن استخدمها للهروب، وأكدت أنها عثرت على سلاح بعد توقيفه وأنها لا تزال تحقق مع تانيش.
شعور بالرعب:
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ووزير العدل فيرد غرابيرهاوس، زارا أوتريخت للقاء الناجين من الهجوم، وصرح روته أمام البرلمان "رغم أن هذا هو اليوم الثاني، ولكنني لا زلت أشعر بالرعب الشديد".
روته: لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول الدافع، والشرطة والنيابة لا يزال أمامهما الكثير من العمل، ولكن لا شك أن التأثير كان هائلا.
الهجوم، أثار مخاوف أمنية قبل الانتخابات المحلية التي ستجري الأربعاء ويُتوقع أن يخسر خلالها ائتلاف روته الوسطي مقاعد في مجلس الشيوخ في البرلمان.
نُكّست الأعلام في أنحاء عدة في البلاد، في حين استؤنفت خدمات النقل العام بعد أن أُنجز رفع الأدلة الجنائية في الموقع وأزيلت عربة الترامواي التي شهدت إطلاق النار.
سوابق وإدانات:
تسود مشاعر غضب بعد أن تبيّن أن المشتبه به خرج من السجن قبل أسبوعين، وكان قد أدين في قضية اغتصاب.
اعتقل تانيش في 2017 ثم أفرج عنه من الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة، لكنه أعيد إلى السجن عندما انتهك شروط الكفالة، بحسب ما ذكرت محكمة هولندا المركزية، وأفرج عنه مجددا في بداية آذار/مارس.
في 2014 أدين ب"حيازة أسلحة بشكل غير قانوني" ومحاولة السرقة، لكن تمت تبرئته من تهمة القتل العمد، كما أدين في الأشهر الأخيرة بسرقة متاجر والسطو على منازل.
وذكرت هيئة (ان أو اس) الاخبارية أن أفرادا من عائلته مرتبطون "بجماعات إسلامية أصولية" وأن سلوكه أصبح مضطربا منذ طلاقه قبل سنتين.
صرّحت امرأة على علاقة بقضية الاغتصاب التي دين بها تانيش سابقا لصحيفة (ألغيمين داغبلاد) الهولندية "إنه مجنون تماما ويتعاطى المخدرات.. لقد حذّرتُ الشرطة منه سابقا.. ليس إرهابيا إنه مختل عقليا".
سكان منطقة كانالينيلاند التي يقطنها تانيش وصفوه بأنه "مجرم تافه" وبأنه "شخص فاشل يعاني من الإدمان على المخدرات" وبأنه أيضا "مضطرب وشارد" وقال أحدهم لصحيفة (فولكشكرانت) الهولندية "لا نريد التعامل معه" معتبرا أن معدّل ذكائه متدن جدا.
سارعت جهات دولية عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وروسيا لإعلان وقوفها إلى جانب هولندا، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "أمريكا تقف بجانبكم.. سنواصل بذل كل ما باستطاعتنا لمساعدتكم في هذه المأساة المروعة".