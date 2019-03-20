هولندا: التركي المشتبه به في حادث أوتريخت له "دافع إرهابي"

أعلنت السلطات الهولندية أن فرضية الدافع الإرهابي لإطلاق النار على ترامواي في أوتريخت باتت "جدية" بعد العثور على أدلة بينها رسالة كانت داخل سيارة المشتبه به الرئيسي.

تستجوب الشرطة الهولندية التركي الأصل غوكمن تانيش (37 عاما) المشتبه بإطلاقه النار في ترامواي في أوتريخت، في هجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وسبعة جرحى، جروح ثلاثة منهم خطرة.

هل هي دوافع إرهابية؟

قال مكتب الادعاء مساء الثلاثاء إن قوات مكافحة الإرهاب اعتقلت مشتبها به يبلغ من العمر 40 عامًا في أوتريخت "للاشتباه في تورطه في إطلاق النار".

أطلق سراح رجلين (23 و27 عاماً) الإثنين، كانا قد اعتُقلا على خلفية الاعتداء.

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أعلن في وقت سابق أنه "لا يمكن استبعاد" وجود دوافع أخرى بما فيها فرضية الخلاف العائلي، لكنّ النيابة العامة والشرطة الهولندية رجّحت الثلاثاء فرضية الدافع الإرهابي.

النيابة العامة والشرطة قالتا في بيان مشترك إن فرضية "الدافع الإرهابي باتت جدية بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه به وأمور أخرى وكذلك طبيعة الوقائع".

البيان:حتى الآن لم تتوصّل تحقيقاتنا إلى وجود رابط بين المشتبه به الرئيسي والضحايا.

قُتل جراء إطلاق النار ثلاثة أشخاص هم امرأة تبلغ 19 عاما من فيانن القريبة من أوتريخت ورجلان يبلغان 28 و49 عاما من أبناء المدينة، بحسب البيان.

الشرطة الهولندية، اعتقلت تانيش الإثنين بعد عملية مطاردة واسعة استمرّت ثماني ساعات شلّت عمليا رابع أكبر مدينة في هولندا وأدت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات والمواقع الرئيسية.

أعلنت الشرطة أنها عثرت على سيارة رينو كليو حمراء بعد الاعتداء، قالت إن غوكمن استخدمها للهروب، وأكدت أنها عثرت على سلاح بعد توقيفه وأنها لا تزال تحقق مع تانيش.

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته (يمين) وزير العدل فيرد غرابيرهاوس ( يسار)

شعور بالرعب:

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ووزير العدل فيرد غرابيرهاوس، زارا أوتريخت للقاء الناجين من الهجوم، وصرح روته أمام البرلمان "رغم أن هذا هو اليوم الثاني، ولكنني لا زلت أشعر بالرعب الشديد".

روته: لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول الدافع، والشرطة والنيابة لا يزال أمامهما الكثير من العمل، ولكن لا شك أن التأثير كان هائلا.

الهجوم، أثار مخاوف أمنية قبل الانتخابات المحلية التي ستجري الأربعاء ويُتوقع أن يخسر خلالها ائتلاف روته الوسطي مقاعد في مجلس الشيوخ في البرلمان.

نُكّست الأعلام في أنحاء عدة في البلاد، في حين استؤنفت خدمات النقل العام بعد أن أُنجز رفع الأدلة الجنائية في الموقع وأزيلت عربة الترامواي التي شهدت إطلاق النار.

سوابق وإدانات:

المتهم في حادث إطلاق النار في هولندا