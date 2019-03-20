محكمة ألمانية تدعم منتقدي الضربات الجوية الأمريكية في اليمن

قضت محكمة ألمانية، الثلاثاء بضرورة التزام أي دعم تقدمه قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا للضربات التي تنفذها طائرات أمريكية مسيّـرة في اليمن بالقانون الدولي.
أيدت محكمة استئناف إدارية في مونستر حكما سابقا رفض طلبا لأقارب يمنيين قتلوا في ضربات جوية شنتها طائرات مسيّـرة بأن تمنع ألمانيا مشاركة قاعدة رامشتاين الجوية في أي ضربات تنفذها مثل هذه الطائرات في اليمن.
انتصار لمنتقدي الضربات الجوية في اليمن:
- الحكم الذي أصدرته المحكمة الألمانية يقضي بضرورة التزام أي دعم تقدمه قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا للضربات التي تنفذها طائرات أمريكية في اليمن بالقانون الدولي.
- الحكم يعتبر انتصارا جزئيا لمنتقدي مثل هذه الضربات.
- محكمة الاستئناف: ألمانيا مسؤولة عن ضمان عدم انتهاك القانون الدولي عبر استخدام محطة في رامشتاين لنقل بيانات الأقمار الصناعية إلى الطائرات المسيّـرة.
- المحكمة: على ألمانيا مراقبة هذه الأنشطة عن كثب.
- المحكمة: ألمانيا ملزمة بحماية أرواح الشاكين الذين رفعوا الدعوى في ألمانيا بعد أن فقدوا أقاربهم في ضربات أمريكية بطائرات مسيرة في 2012.
- كانت محكمة أمريكية قد رفضت شكوى مماثلة.
مقتل مدنيين خلال عمليات القوات الأمريكية في اليمن:
القوات الأمريكية، نفذت مرارا ضربات بطائرات مسيرة ومقاتلة في إطار استهدافها "لمسلحي القاعدة "الذين يسيطرون على أجزاء من جنوب اليمن، ما أسفر عن مقتل بعض المدنيين.
حكم المحكمة:
- ألمانيا ملزمة بفعل كل ما تستطيع لحماية الشاكين حتى إذا كانوا يعيشون في الخارج "لما تساورهم من مخاوف مشروعة على حياتهم وسلامتهم من ضربات أمريكية بطائرات مسيرة".
- على برلين إذا لزم الأمر أن تطالب واشنطن بضمان احترام القانون الدولي، دون أن تورد تفاصيل بشأن الإجراءات المحددة التي سيتعين على برلين اتخاذها، وذكرت المحكمة أن الحكم يمكن الطعن عليه.
- من جانبها قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها ستدرس الحكم بعناية، مضيفة أنها تجري محادثات منتظمة وسرية مع واشنطن بشأن دور رامشتاين الداعم لاستخدام الجيش الأمريكي طائرات مسيرة.
- متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، أوضح أن الجيش الأمريكي على اتصال وثيق مع المسؤولين الألمان بشأن كل الأمور المتعلقة بالقواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا.
- وقال إن "سلاح الجو الأمريكي لا يطلق أو يشغل طائرات مسيرة من ألمانيا في إطار أنشطته لمكافحة الإرهاب".
- وزارة الدفاع الألمانية، التي مثلت برلين أمام المحكمة، أفادت بأنها ستنتظر دراسة الحكم بالكامل قبل أن تتخذ قرارا بشأن الطعن.
- الولايات المتحدة وألمانيا عضوان بحلف شمال الأطلسي ولدى واشنطن قاعدة عسكرية في رامشتاين منذ 1948.