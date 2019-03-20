محكمة ألمانية تدعم منتقدي الضربات الجوية الأمريكية في اليمن

قضت محكمة ألمانية، الثلاثاء بضرورة التزام أي دعم تقدمه قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا للضربات التي تنفذها طائرات أمريكية مسيّـرة في اليمن بالقانون الدولي.

أيدت محكمة استئناف إدارية في مونستر حكما سابقا رفض طلبا لأقارب يمنيين قتلوا في ضربات جوية شنتها طائرات مسيّـرة بأن تمنع ألمانيا مشاركة قاعدة رامشتاين الجوية في أي ضربات تنفذها مثل هذه الطائرات في اليمن.

انتصار لمنتقدي الضربات الجوية في اليمن:

الحكم الذي أصدرته المحكمة الألمانية يقضي بضرورة التزام أي دعم تقدمه قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا للضربات التي تنفذها طائرات أمريكية في اليمن بالقانون الدولي.

الحكم يعتبر انتصارا جزئيا لمنتقدي مثل هذه الضربات.

محكمة الاستئناف: ألمانيا مسؤولة عن ضمان عدم انتهاك القانون الدولي عبر استخدام محطة في رامشتاين لنقل بيانات الأقمار الصناعية إلى الطائرات المسيّـرة.

المحكمة: على ألمانيا مراقبة هذه الأنشطة عن كثب.

المحكمة: ألمانيا ملزمة بحماية أرواح الشاكين الذين رفعوا الدعوى في ألمانيا بعد أن فقدوا أقاربهم في ضربات أمريكية بطائرات مسيرة في 2012.

كانت محكمة أمريكية قد رفضت شكوى مماثلة.

مقتل مدنيين خلال عمليات القوات الأمريكية في اليمن:

القوات الأمريكية، نفذت مرارا ضربات بطائرات مسيرة ومقاتلة في إطار استهدافها "لمسلحي القاعدة "الذين يسيطرون على أجزاء من جنوب اليمن، ما أسفر عن مقتل بعض المدنيين.

حكم المحكمة: