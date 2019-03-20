شهيدان في الضفة بعد ساعات من اغتيال منفذ عملية سلفيت

استُشهد شابان فلسطينيان، منتصف ليل الثلاثاء، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في نابلس، ليأتي استشهادهما بعد ساعات من استشهاد منفذ عملية سلفيت عمر أبو ليلى، في اشتباك مسلح.

شهيدان جديدان:

وزارة الصحة أكدت استشهاد الشابين رائد هاشم محمد حمدان (21 عامًا)، وزيد عماد محمد نوري (20 عامًا) برصاص قوات الاحتلال، وأُصيب آخر بشظايا نُقِل على إثرها إلى المستشفى.

المواجهات اندلعت عقِب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، محيط "قبر يوسف" والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة.

مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شابين كانا يستقلان سيارة قرب قبر يوسف، ما أدى إلى استشهادهما، في جريمة إعدام ميداني دون أي مبرر.

المصادر ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على طواقم الإسعاف في نابلس خلال محاولتها الوصول للسيارة المستهدفة لإنقاذ المصابين داخلها وتركا ينزفان حتى الموت.

مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أفاد بأن جنود مشاة ومن ثم جيبات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف".

مصادر أمنية فلسطينية قالت إن مئات المستوطنين أيضًا اقتحموا قبر يوسف بنابلس تحت حراسة مشدده من قبل قوات الاحتلال.

المواجهات دارت بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان، إلا أن اقتحام قوات الاحتلال يأتي تمهيدا لاقتحام عدد كبير من المستوطنين قبر يوسف.

الاحتلال يعلن اغتيال أبو ليلى: