شهيدان في الضفة بعد ساعات من اغتيال منفذ عملية سلفيت

استُشهد شابان فلسطينيان، منتصف ليل الثلاثاء، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في نابلس، ليأتي استشهادهما بعد ساعات من استشهاد منفذ عملية سلفيت عمر أبو ليلى، في اشتباك مسلح.
شهيدان جديدان:
- وزارة الصحة أكدت استشهاد الشابين رائد هاشم محمد حمدان (21 عامًا)، وزيد عماد محمد نوري (20 عامًا) برصاص قوات الاحتلال، وأُصيب آخر بشظايا نُقِل على إثرها إلى المستشفى.
- المواجهات اندلعت عقِب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، محيط "قبر يوسف" والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة.
- مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شابين كانا يستقلان سيارة قرب قبر يوسف، ما أدى إلى استشهادهما، في جريمة إعدام ميداني دون أي مبرر.
- المصادر ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على طواقم الإسعاف في نابلس خلال محاولتها الوصول للسيارة المستهدفة لإنقاذ المصابين داخلها وتركا ينزفان حتى الموت.
- مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أفاد بأن جنود مشاة ومن ثم جيبات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف".
- مصادر أمنية فلسطينية قالت إن مئات المستوطنين أيضًا اقتحموا قبر يوسف بنابلس تحت حراسة مشدده من قبل قوات الاحتلال.
- المواجهات دارت بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان، إلا أن اقتحام قوات الاحتلال يأتي تمهيدا لاقتحام عدد كبير من المستوطنين قبر يوسف.
الاحتلال يعلن اغتيال أبو ليلى:
- أعلن جيش الاحتلال رسميًا، مساء أمس، عن استشهاد الشاب عمر أبو ليلى (19 عامًا)، وهو الذي يُنسب له تنفيذ عملية الطعن وإطلاق النار قرب سلفيت، وذلك في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال إثر محاصرة منزل اختبأ فيه، في بلدة عبوين شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
- جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، زعم في بيان صدر عنه، أنه تلقى معلومات استخباراتية تؤكد وجود أبو ليلى في منزل بقرية عبوين، وتابع أن "أبو ليلى بادر بإطلاق النار على القوات التي حاولت اعتقاله، ما أدى إلى مقتله خلال تبادل لإطلاق النار".
- في وقت سابق، من يوم الثلاثاء، اقتحم الاحتلال قرية عبوين بقوة كبيرة، وحاصر منزلًا فيها، وسط مواجهات مع شبان، استخدم فيها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت، ما تسبب بإصابتين، بحسب شهود عيان.