شاهد: نيوزيلندا تشيع ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين

حمل مشيعون جثامين ضحايا سقطوا في هجوم إرهابي على مسجدين بنيوزيلندا في نعوش مفتوحة وتوجهوا إلى مقبرة ميموريال بارك في مدينة كرايستشيرش اليوم الأربعاء.

التفاصيل

هذه هي أول مراسم دفن 50 شخصا قتلوا في الهجوم.

أب سوري يدعى خالد وابنه حمزة أول المدفونين.

تجمع مئات الرجال والنساء لحضور مراسم الدفن.

معظم الضحايا من المهاجرين أو اللاجئين من بلدان مثل باكستان والهند وماليزيا وإندونيسيا وتركيا والصومال وأفغانستان وبنغلادش وكان أصغرهم طفلا في الثالثة من العمر وُلد في نيوزيلندا لأبوين مهاجرين من الصومال.

جرت مراسم الدفن تحت حراسة أمنية مشددة.

دُفن ستة من الضحايا اليوم الأربعاء ومن المتوقع دفن المزيد خلال الأسبوع.

يجرى ترميم مسجد النور استعدادا لصلاة الجمعة المقبلة بعد أن خلف الرصاص آثارا على جدرانه وشهد سقوط أكثر من 40 قتيلا.

على مقربة من المسجد، أدى بعض السكان الأصليين رقصة الهاكا التقليدية المحلية وتجمع حشد من الناس ورددوا النشيد الوطني لنيوزيلندا وقت غروب الشمس.

دعا مجلس الأئمة الوطني في أستراليا أئمة المساجد إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لحادث إطلاق النار في كرايستشيرش.

المجلس في بيان: الاعتداء على أي مسلم أو أي شخص بريء في أي مكان في أنحاء العالم هو اعتداء على جميع المسلمين وجميع الشعوب.

البيان: إنها مأساة إنسانية وعالمية وليست فقط إسلامية ونيوزيلندية.

تحقيق دولي