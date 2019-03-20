رئيسة وزراء نيوزيلندا: الهجوم كان إرهابيا وأعمل على توفير الأمان للمسلمين

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا للجزيرة إنها استخدمت كلمة إرهابي لوصف الهجوم الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة الماضي وراح ضحيته 50 مسلما، لأنها تسمي الأشياء بأسمائها.

أبرز تصريحات رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن للجزيرة: