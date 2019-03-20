رئيسة وزراء نيوزيلندا: الهجوم كان إرهابيا وأعمل على توفير الأمان للمسلمين

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا للجزيرة إنها استخدمت كلمة إرهابي لوصف الهجوم الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة الماضي وراح ضحيته 50 مسلما، لأنها تسمي الأشياء بأسمائها.
أبرز تصريحات رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن للجزيرة:
- أعمل على توفير شعور بالأمان للمسلمين خلال وجودهم بالمساجد.
- الشرطة لم يكن لديها علم في البداية إن كان الهجوم فرديا أم أن هناك مجموعة.
- ندرك الآن أن الهجوم كان فرديا على الرغم من وقوع عدد من الاعتقالات.
- المهاجم اختار نيوزيلندا لمعرفته بأن فيها مجتمعا جامعا.
- بالنسبة لي استخدمت كلمة إرهابي لأن العمل كان إرهابيا.
- استخدمت كلمة إرهابي لتوصيف الهجوم لأنه ينبغي تسمية الأشياء بأسمائها.
- هناك الكثير من الثغرات في قوانين حيازة الأسلحة.
- سيتم تغيير القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة بنيوزيلندا.
- نرفض العنف والتطرف بأي صوره ونحن موحدون في وجه ذلك.
- أركز على إظهار المبادئ التي يمثلها الشعب وهذا يواجه ما يطرحه المتطرفون.
- أعتقد أن من يملكون الأسلحة لأغراض شرعية سيدعمون التعديلات.
- الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم تم الحصول عليها بطريقة قانونية.
- تواصلنا مع شركة فيسبوك لذلك نريد أن نضمن عدم نشر العنف الذي تم التقاطه وقمنا بالتواصل مع فيسبوك لذلك.
- نريد ضمان عدم نشر العنف الذي تم التقاطه.
- نعمل مع قادة الجالية الإسلامية لاحترام رغبات الأهالي فيما يتعلق بالجنازة.
- سيكون هناك بث حي للأذان يوم الجمعة المقبل على وسائل الإعلام
- سيحضر المراسم عدد من قادة العالم.