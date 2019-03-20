البث الحي
سياسة

رئيسة وزراء نيوزيلندا: الهجوم كان إرهابيا وأعمل على توفير الأمان للمسلمين

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن أثناء زيارتها للمركز الإسلامي في كرايست تشيرش
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن أثناء زيارتها للمركز الإسلامي في كرايست تشيرش
20/3/2019

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا للجزيرة إنها استخدمت كلمة إرهابي لوصف الهجوم الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة الماضي وراح ضحيته 50 مسلما، لأنها تسمي الأشياء بأسمائها.

أبرز تصريحات رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن للجزيرة:
  • أعمل على توفير شعور بالأمان للمسلمين خلال وجودهم بالمساجد.
  • الشرطة لم يكن لديها علم في البداية إن كان الهجوم فرديا أم أن هناك مجموعة.
  • ندرك الآن أن الهجوم كان فرديا على الرغم من وقوع عدد من الاعتقالات.
  • المهاجم اختار نيوزيلندا لمعرفته بأن فيها مجتمعا جامعا.
  • بالنسبة لي استخدمت كلمة إرهابي لأن العمل كان إرهابيا.
  • استخدمت كلمة إرهابي لتوصيف الهجوم لأنه ينبغي تسمية الأشياء بأسمائها.
  • هناك الكثير من الثغرات في قوانين حيازة الأسلحة.
  • سيتم تغيير القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة بنيوزيلندا.
  • نرفض العنف والتطرف بأي صوره ونحن موحدون في وجه ذلك.
  • أركز على إظهار المبادئ التي يمثلها الشعب وهذا يواجه ما يطرحه المتطرفون.
  • أعتقد أن من يملكون الأسلحة لأغراض شرعية سيدعمون التعديلات.
  • الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم تم الحصول عليها بطريقة قانونية.
  • تواصلنا مع شركة فيسبوك لذلك نريد أن نضمن عدم نشر العنف الذي تم التقاطه وقمنا بالتواصل مع فيسبوك لذلك.
  • نريد ضمان عدم نشر العنف الذي تم التقاطه.
  • نعمل مع قادة الجالية الإسلامية لاحترام رغبات الأهالي فيما يتعلق بالجنازة.
  • سيكون هناك بث حي للأذان يوم الجمعة المقبل على وسائل الإعلام
  • سيحضر المراسم عدد من قادة العالم.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

النائب العام: لا يوجد اعتقال ولا إخفاء قسري في مصر

صورة من داخل أحد السجون المصرية (الجزيرة - أرشيف)

وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد بمسؤولين إسرائيليين

مسار رحلة طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السعودية (الجزير مباشر)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)