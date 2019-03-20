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سياسة|الولايات المتحدة

توقيف أمريكي هدد بذبح إمام مسجد بولاية أريزونا

الأسترالي برينتون تارانت، منفذ مجزرة المسجدين في نيوزلندا
الأسترالي برينتون تارانت، منفذ مجزرة المسجدين في نيوزلندا
20/3/2019

أوقفت الشرطة الأمريكية، مواطنا أمريكيا، هدد إمام مسجد بالذبح، بعد دخوله مسجدا، في ولاية أريزونا، جنوب غربي البلاد.

نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن الشرطة أنها أوقفت رجلا دخل مسجدا وتجول في غرفه دون سابق استئذان، وأنه لدى سؤال إمام المسجد عن تصرفه، أشار بيده على رقبته بعلامة الذبح.

تفاصيل الحادثة:
  • الحادثة وقعت السبت الماضي، بعد يوم من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.
  • المتهم ويدعى نويل توماس بيكت، تم توقيفه بتهم الترهيب والتهديد، والسلوك غير المنضبط، والتعدي على حقوق الغير.
  • من المقرر أن يمثل نويل توماس بيكت (40 عاما) أمام المحكمة يوم الإثنين.
  • شرطة فينيكس مركز ولاية أريزونا: المتهم دخل المركز الإسلامي المتحد في أريزونا يوم السبت، تحت ذريعة معرفة المزيد عن الإسلام.
  • الشرطة: تم دعوته للجلوس، لكنه بدأ يتجول داخل المركز ويدخل غرفا لم يسمح له القائمون على المركز بدخولها، كما أخذ يسأل عن أوقات الخدمات بالمسجد الذي دخل إليه، ومسجد آخر، في مدينة تيمبي، قرب فينيكس.
  • الشرطة: بيكت، أشار بأصبعه إلى عنقه، في إشارة تهديد بالذبح، عندما سأله مسؤول المسجد عن سبب اهتمامه وأسئلته.
  • كثفت السلطات المراقبة حول المساجد المحلية منذ أن فتح رجل النار يوم الجمعة على مسجدين في نيوزيلندا، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا.
مجزرة مسجدي نيوزلندا:
  • في يوم الجمعة الماضي 15 مارس استهدف هجومان إرهابيان مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة مثلهم، في مذبحة هزت الرأي العام المحلي والدولي، ولاقت استنكارا واسعا.
  • تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.
  • بدم بارد ومتجرد من الإنسانية، سجل الإرهابي تارانت، لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر : الأناضول
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