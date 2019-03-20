ترمب: كل الخيارات تبقى قائمة بشأن الأزمة في فنزويلا

كرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب القول إن " كل الخيارات" تبقى مطروحة لدفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى التخلي عن السلطة.

ترمب قال خلال استقباله نظيره البرازيلي جاير بولسونارو "كل الخيارات تبقى على الطاولة" وأضاف "ما يحدث في فنزويلا معيب".. مشيراً إلى "الديون والدمار والجوع".

بولسونارو أيد حملة الضغط الأمريكية على مادورو:

ترمب استقبل في المكتب البيضاوي بولسونارو الذي أيد حملة الضغط الأمريكية على مادورو.

اعترفت الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى، بما فيها البرازيل بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي رئيساً بالوكالة في فنزويلا.

ترمب يحض على التخلي عمن وصفه بـ "دمية كوبية"

حض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجيش الفنزويلي الثلاثاء على التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو، واصفا اياه بأنه "دمية كوبية".

ترمب قال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الثلاثاء "ندعو عناصر الجيش الفنزويلي إلى إنهاء دعمهم لمادورو، وهو ليس أكثر من مجرد دمية كوبية".

من أجل زيادة الضغط، تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على فنزويلا، وفرضت أيضا حظرا على النفط الذي يُعتبر تصديره مهما لاقتصاد فنزويلا، وهو حظر يدخل حيز التنفيذ في 28 أبريل/ نيسان.

وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت عن فرض عقوبات جديدة صباح الثلاثاء تستهدف شركة التعدين الحكومية الفنزويلية مينيرفين ورئيسها على خلفية دعم "النظام غير الشرعي للرئيس السابق نيكولاس مادورو".

البيت الأبيض أعلن أيضا في المساء أن ترمب سيناقش الأزمة الفنزويلية مع قادة العديد من بلدان الكاريبي – جزر البهاما وجمهورية الدومينيكان وهايتي وجامايكا وسان لويس – يوم الجمعة في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا.

منشآت فنزويلا في أمريكا بيد المعارضة:

ممثلو المعارضة الفنزويلية يضعون صورة غوايدو مكان صورة مادورو

سيطر ممثلون لزعيم المعارضة في فنزويلا- خوان غوايدو- على ثلاث منشآت دبلوماسية في الولايات المتحدة مع تكثيف المعارضة مساعيها للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

المعارضة الفنزويلية سيطرت على مبنيين يتبعان وزارة الدفاع الفنزويلية في واشنطن ومبنى قنصلي في نيويورك، وقال كارلوس فيكيو، إن المعارضة تتوقع السيطرة على السفارة في واشنطن "في الأيام القادمة".

دخل كارلوس فيكيو، المعين من غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة، مبنيين عسكريين فنزويليين في واشنطن، فيما تولى المستشار غوستافو ماركانو مسؤولية القنصلية في نيويورك.

فيكيو:نحن نقوم باستعادة وحماية أصول الشعب الفنزويلي لوقف النظام الغاصب من مواصلة سرقتها وتدميرها كما فعل في السنوات العشرين الأخيرة.

وزير خارجية فنزويلا "خورخي أريازا" الموالي للرئيس نيكولاس مادورو ندد "بالاحتلال القسري وغير الشرعي".

الحكومة الفنزويلية، وصفت في بيان على تويتر تلك الخطوة "بالانتهاك الخطير جدا للالتزامات الدولية للحكومة الأمريكية" وهددت باتخاذ خطوات مماثلة في فنزويلا.

كارلوس فيكيو: في الأيام القادمة ستقوم البعثة بالسيطرة على السفارة الفنزويلية رغم أن حساباتها مجمدة.

مصدر مقرب من فيكيو: يتحتم الحصول على موافقة الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة لاستخدامها.

متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أكد أن إدارة الرئيس دونالد ترمب التي اعترفت مع 50 دولة أخرى بغوايدو رئيسا انتقاليا، تدعم تلك الخطوة.

المتحدث أوضح لفرانس برس أن " ذلك تطور مرحب به في علاقاتنا الثنائية مع فنزويلا.. وقال إن سياسة الولايات المتحدة هي دعم الديموقراطية في فنزويلا والرئيس الانتقالي غوايدو والجمعية الوطنية التي هي المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديموقراطيا في البلاد".

دمية في يد أمريكا: