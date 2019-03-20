الغارديان: "وصمة" تنظيم الدولة تفاقم معاناة النساء والأطفال في سوريا

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن آلاف النازحين الأجانب من النساء والأطفال يعانون في مخيمات مكدسة شمال شرقي سوريا بسبب رفض دخولهم إلى سوريا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم الدولة.

أبرز ما جاء في تقرير الغارديان:

نقلت الصحيفة عن موظفي إغاثة ومصادر أخرى أن نحو 7 آلاف امرأة وطفل ينتمون إلى أكثر من أربعين دولة يعيشون في أوضاع فوضوية في مخيمات مكدسة شمال شرقي سوريا.

هؤلاء النازحون غير مرغوب بدخولهم إلى سوريا بسبب الاشتباه في انتمائهم لتنظيم الدولة.

من بين هؤلاء مواطنون أمريكيون وأوربيون وبريطانيون وأستراليون.

بدأ تدفق النساء والأطفال على المخيمات قبل عام ونصف، لكن الأرقام شهدت ارتفاعا حادا خلال الأسابيع الماضية بعدما بدأت القوات الكردية شن هجماتها على آخر معاقل تنظيم الدولة في الباغوز.

من أجل تخفيف التوتر المحتمل بين الجنسيات المختلفة، جرى فصل بعضهم عن بعض في مخيمين من بين ثلاثة مخيمات تضم هؤلاء النازحين.

المخيمات الثلاثة هي عين عيسى، وروج والحول، والأخير هو الأكثر تكدسا بين المخيمات الثلاثة، وهو الذي كانت تقيم فيه البريطانية شميمة بيجوم، الشهيرة بعروس تنظيم الدولة، والتي توفي مولودها قبل نحو أسبوعين نتيجة للأوضاع الإنسانية الصعبة في المخيم.

غيرت كابيلايري، المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط، قال للغارديان: "رسالة أنهم غير مرغوب بهم في تنام مستمر. إنهم غير مرغوب بهم في المخيم، وغير مرغوب بهم في بلدانهم الأصلية، ومازالوا في انتظار بلد ثالث كي يعرض عليهم إعادة التوطين".

أوضاع إنسانية مزرية: